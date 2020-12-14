【港元定期存款】大行急劈3個月港元定存息至0.3厘 年尾市場不缺資金

▲ 一個月港元拆息今天雖續升，但花旗卻驟減3個月年息0.7厘，至僅得0.3厘。

追息族注意，有大行重手劈減港元定期存款息率，眼下12月快過了一半，年關尚未，但銀行卻一反常態，未有如去年般在歲晚前鬥搶錢猛加息，反而爭相減港元定存息。最新加入降息尾班車是花旗銀行，今天（12月14日）把3個月年息由一厘，驟減0.7厘，至新息率乍現0.3厘的新低，起存額為5萬元。專家認為，現市況本港銀根鬆動；何況明天（15日）焦點新股藍月亮 （新上市編號：06993） 凍資解禁，市傳這有「內地P&G」之稱的IPO，公開發售超購逾300倍，凍資約2,900億元。再者，另一熱爆的銀色債券，大概約有283億元的向隅資金亦料於下周一（21日）回籠，足證市面絕不缺水，按理港銀在歲晚收爐前暫歇息停戰，毋須逆市鬥搶存。

大行帶頭減港元定存息，但仍有不少高息選擇，詳情可按下圖了解

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據金管局於上周五（11日）的初步數據指，俗稱「長者iBond」的銀債，共接獲約433億元的認購申請，超購逾3倍；申請人數約14萬人，無論是總金額及人數，皆為歷年最好。

政府今年把銀債的發行額，破天荒把從30億元加碼至100億元，可是因丁財兩旺遭搶購，而未能满足市場需求，故加額至150億元；且於本周五（18日）公布配售結果，據悉旺爆的銀債，今年長者平均申請約30手；市料老友記或可獲分10手，最多可能僅得11手。

工銀3個月港元定存息5.2厘 續為「高息王」

至於大行帶頭減息後，幸而3個月港元定存的「高息王」暫維持不變，由工銀亞洲提供5.2厘，亦在牌面上遠遠跑贏銀債；後者今年的「墊底息」罕有由3厘驟加至3.5厘；即使大新 （02356） 扒逆水獨加3個月年息0.1厘，新報1.2厘，打入亞軍列，但暫難挑戰冠全城的寶座。

半年存息方面，以大眾財務的1.1厘居首；一年則以虛擬銀行天星（Airstar Bank）的0.8厘，扒頭取代集友變冠軍。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，新冠肺炎仍未緩和，變相累本港經濟半癱瘓；業界遂被逼提早歲晚收爐埋年結，間接亦令年關的搶存戰驟遏止。

而反映跨年的一個月拆息兩連揚，今天再新報0.26厘，但張敬勤料不會升穿0.5厘。加上港滙仍偏強，且相信有海外資金因人民幣高息等利好面，而把熱錢續泊在港，方便把游資轉作人幣等，因此暫毋須擔心特朗普或在退任前再把制裁不斷升級，因而擔心走資；正因頭寸充裕，料同業鬥留力，及至來年才出擊備戰。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪