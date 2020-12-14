【中美角力】中集車輛料美商務部本月28日作反補貼初裁

▲ 中集車輛指，已在美國佈局了生產工廠及組裝廠，從而保證對美國 市場的持續銷售。

中集車輛 （01839） 就美國對中國特定集裝箱骨架車及其部件所作的雙反調查公布，根據公司已獲信息預計，美國商務部預計將於今年12月 28日做出反補貼初裁，2021年2月25日做出反傾銷初裁。

中集車輛同時披露，2017至2019年，以及今年上半年北美市場集裝箱骨架車的收入，分別為19.5億元、33.9億元14.8億元，以及4.2億元，佔營業收入比例10.01%、13.93%、6.34%及3.76%。

該公司指出，若美國商務部和美國國貿會最終作出肯定性終裁，美國將對集團自中國出口至美國的集裝箱骨架車 及其部件徵收反傾銷稅和反補貼稅，可能造成由中國出口美國的骨架車成本上升，毛利空間壓縮。集團或將徵收的反傾銷稅和反補貼稅全部或部分轉嫁至下游客戶，導致該等產品售價上升，削弱產品市場競爭力。

中集車輛又指，已在美國佈局了生產工廠及組裝廠，從而保證對美國市場的持續銷售。與此同時，集團亦在歐洲及其他地區佈局了生產工廠及組裝廠。

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編輯：吳敏芳