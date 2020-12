Apple Music貝多芬效應歌單封面　David Hockney以iPad Pro畫貝多芬肖像

▲ Apple Music與英國殿堂級藝術家David Hockney合推特別企劃,以貝多芬肖像為靈感採用iPad Pro作畫。(Apple Music提供圖片)

今年是古典音樂家貝多芬誕生250週年紀念,Apple Music與英國殿堂級藝術家David Hockney合推特別企劃,以貝多芬肖像為靈感採用iPad Pro作畫,名為《Beethoven After His First Symphony》的畫作,將用作 Apple Music「貝多芬效應」歌單的封面。

David Hockney用 iPad Pro與及 Apple Pencil 作為創作媒介,並以縮時影片完整錄下作畫的過程,此段影片現已於 Apple Music 的貝多芬紀念專題公諸於世。

Apple Music 的「貝多芬誕辰 250 周年紀念」專題,將呈現多首貝多芬作品,包括由作曲家馬克思李希特(Max Ritchter)擔任客席音樂嚮導所編製的全新歌單「貝多芬效應」,李希特將於專訪短片親述樂聖對他的啟發;另外,樂迷亦可欣賞鋼琴家 Igot Levit 為 Apple Music 獨家演繹《快樂頌》,以外多張由編輯精選的深度歌單等等,供樂迷全面認識樂聖的傳奇。

Apple Music 連結:https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=1477166064

