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Apple Music貝多芬效應歌單封面　David Hockney以iPad Pro畫貝多芬肖像

商業 18:20 2020/12/14

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Apple Music與英國殿堂級藝術家David Hockney合推特別企劃，以貝多芬肖像為靈感採用iPad Pro作畫。（Apple Music提供圖片）

今年是古典音樂家貝多芬誕生250週年紀念，Apple Music與英國殿堂級藝術家David Hockney合推特別企劃，以貝多芬肖像為靈感採用iPad Pro作畫，名為《Beethoven After His First Symphony》的畫作，將用作 Apple Music「貝多芬效應」歌單的封面。

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David Hockney用 iPad Pro與及 Apple Pencil 作為創作媒介，並以縮時影片完整錄下作畫的過程，此段影片現已於 Apple Music 的貝多芬紀念專題公諸於世。

Apple Music 的「貝多芬誕辰 250 周年紀念」專題，將呈現多首貝多芬作品，包括由作曲家馬克思李希特（Max Ritchter）擔任客席音樂嚮導所編製的全新歌單「貝多芬效應」，李希特將於專訪短片親述樂聖對他的啟發；另外，樂迷亦可欣賞鋼琴家 Igot Levit 為 Apple Music 獨家演繹《快樂頌》，以外多張由編輯精選的深度歌單等等，供樂迷全面認識樂聖的傳奇。

Apple Music 連結：https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=1477166064

Apple TV+ 夥Mariah Carey　12月4日推《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》（附預告片）

責任編輯：朱悅瀅

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