【美國大選】紐約州長科莫遭指控性騷擾 為司法部長熱門

▲ 紐約州長科莫的前女助手指控科莫濫用權力，多年來對其性騷擾。

美國大選結果幾乎塵埃落定，美國候任總統拜登正籌組内閣班子，據報考慮任命紐約州長科莫為司法部長。但科莫一名前女助手指控科莫濫用權力，多年來對其性騷擾，科莫已否認曾性騷擾前女下屬。

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紐約州爆發疫情後，州長科莫（Andrew Cuomo）由3月1日起連續111日舉行每日簡報會，直到6月19日，領導抗疫的表現備受讚揚。

美媒早前引述消息指，拜登（Joe Biden）正在考慮出任司法部長的人選，而科莫被視為有力人選。但科莫前助手博伊蘭（Lindsey Boylan）周日（13日）於社交媒體Twitter發文，指控科莫曾性騷擾她。

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博伊蘭於帖文中直接點名批評科莫：

沒有錯，紐約州長科莫多年來都性騷擾我，很多人都曾親眼目睹。 （Yes, @NYGovCuomo sexually harassed me for years. Many saw it, and watched.）

博伊蘭更於另一則帖文表示，她討厭像科莫這樣濫用權力的男人。她其後在另一則帖文表示，自己沒有興趣和記者再討論這件事，未有再透露細節。但科莫周日否認曾性騷擾博伊蘭，科莫的新聞秘書吉魯亞爾（Caitlin Girouard）表示，博伊蘭的指控並非事實。

責任編輯：鄭錦玲