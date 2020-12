【美國大選】紐約州長科莫遭指控性騷擾 為司法部長熱門

美國大選結果幾乎塵埃落定,美國候任總統拜登正籌組内閣班子,據報考慮任命紐約州長科莫為司法部長。但科莫一名前女助手指控科莫濫用權力,多年來對其性騷擾,科莫已否認曾性騷擾前女下屬。

紐約州爆發疫情後,州長科莫(Andrew Cuomo)由3月1日起連續111日舉行每日簡報會,直到6月19日,領導抗疫的表現備受讚揚。

美媒早前引述消息指,拜登(Joe Biden)正在考慮出任司法部長的人選,而科莫被視為有力人選。但科莫前助手博伊蘭(Lindsey Boylan)周日(13日)於社交媒體Twitter發文,指控科莫曾性騷擾她。

博伊蘭於帖文中直接點名批評科莫:

沒有錯,紐約州長科莫多年來都性騷擾我,很多人都曾親眼目睹。

(Yes, @NYGovCuomo sexually harassed me for years. Many saw it, and watched.)