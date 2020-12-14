  • 19°C
香港時間 : 20201214日 (一) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】紐約州長科莫遭指控性騷擾 為司法部長熱門

環球政治 17:41 2020/12/14

分享：

紐約州長科莫的前女助手指控科莫濫用權力，多年來對其性騷擾。

美國大選結果幾乎塵埃落定，美國候任總統拜登正籌組内閣班子，據報考慮任命紐約州長科莫為司法部長。但科莫一名前女助手指控科莫濫用權力，多年來對其性騷擾，科莫已否認曾性騷擾前女下屬。

【美國大選】蓋茨否認入拜登内閣 屢批特朗普政府抗疫 【下一頁】

【美國大選】選舉人團有幾重要？最終選出總統靠他們 【下一頁】

紐約州爆發疫情後，州長科莫（Andrew Cuomo）由3月1日起連續111日舉行每日簡報會，直到6月19日，領導抗疫的表現備受讚揚。

美媒早前引述消息指，拜登（Joe Biden）正在考慮出任司法部長的人選，而科莫被視為有力人選。但科莫前助手博伊蘭（Lindsey Boylan）周日（13日）於社交媒體Twitter發文，指控科莫曾性騷擾她。

【美國疫情】紐約州長科莫111日疫情簡報會獲艾美獎 【下一頁】

博伊蘭於帖文中直接點名批評科莫：

沒有錯，紐約州長科莫多年來都性騷擾我，很多人都曾親眼目睹。

（Yes, @NYGovCuomo sexually harassed me for years. Many saw it, and watched.）

博伊蘭更於另一則帖文表示，她討厭像科莫這樣濫用權力的男人。她其後在另一則帖文表示，自己沒有興趣和記者再討論這件事，未有再透露細節。但科莫周日否認曾性騷擾博伊蘭，科莫的新聞秘書吉魯亞爾（Caitlin Girouard）表示，博伊蘭的指控並非事實。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】蓋茨否認入拜登内閣 屢批特朗普政府抗疫
今日
【美國大選】蓋茨否認入拜登内閣 屢批特朗普政府抗疫
【美國大選】撐特朗普示威4人遭刺傷 警拘捕男刀手
今日
【美國大選】撐特朗普示威4人遭刺傷 警拘捕男刀手
【美國大選】選舉人團有幾重要？最終選出總統靠他們
今日
【美國大選】選舉人團有幾重要？最終選出總統靠他們
【美國大選】撐特朗普示威變衝突 現槍響及4人遭刺傷
2020/12/13
【美國大選】撐特朗普示威變衝突 現槍響及4人遭刺傷
【美國疫情】紐約州長科莫111日疫情簡報會獲艾美獎
2020/11/23
【美國疫情】紐約州長科莫111日疫情簡報會獲艾美獎
醜聞 選舉 拜登 美國 紐約州 性騷擾

上一篇文章

【旅遊氣泡】新西蘭同意與澳洲建旅遊氣泡 明年首季實施

下一篇文章

【美國大選結果】選舉人今起投票 6大搖擺州凌晨料有結果 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】多地有示威聲援特朗普 拒認拜登勝選
【美國大選】多地有示威聲援特朗普 拒認拜登勝選
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款
【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款
【美國大選結果】選舉人今起投票 6大搖擺州凌晨料有結果 （不斷更新）
【美國大選結果】選舉人今起投票 6大搖擺州凌晨料有結果 （不斷更新）
【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注
【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注
新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間17:00）