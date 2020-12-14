  • 18°C
香港時間 : 20201214日 (一) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行教路】新能源股點揀好？　花旗薦2隻設備供應商股

股樓投資 18:24 2020/12/14

分享：

花旗發表報告指出，中國訂出新的炭排放目標，意味著未來十年，每年新增超過75吉瓦的風力和光伏發電能力，考慮到中國大型電力公司雄心勃勃的可再生能源擴張計劃和地方政府的大力支持，實際數字可能會超過這一目標，重申看好風電設備制造商金風科技（02208）、光伏設備制造商信義光能（00968）和隆基股份（滬：601012）。

金風及信義光能今日（14日）均逆市上升，金風收報12.26元，升2.5%；信義光能收報14.1元，升3.8%。

【阿里巴巴9988】阿里閱文收購涉違《反壟斷法》 各被罰50萬元人民幣 詳情請按【見下頁

據《新華社》報道，國家主席習近平在氣候雄心峰會上通過視頻發表題為《繼往開來，開啓全球應對氣候變化新徵程》的重要講話。為達成應對氣候變化《巴黎協定》作出重要貢獻，宣布到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

報告認為，中國大型電力公司多數為國企，通常以規模為導向，熱衷於提高新的可再生能源發電能力，在資本開支方面將獲得大型國內銀行充足的信貸支持。與運營商相比，更看好設備供應商，因2021年起，電網平價會令新項目回報下降。

花旗早前上調金風目標價，由12.5元升至14元，評級「買入」；此外，該行亦把信義光能目標價由14.3元升至16.5元，評級「買入」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

電力 太陽 太陽能 目標價 氣候暖化 金風科技（02208） 信義光能（00968） 隆基股份（滬：601012）

上一篇文章

【iMoney cafe】港股難穿27000 聖誕前要買D乜？

下一篇文章

【青姐話】一放就亂 一亂就收 一收就死！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市