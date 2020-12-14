【大行教路】新能源股點揀好？　花旗薦2隻設備供應商股

花旗發表報告指出，中國訂出新的炭排放目標，意味著未來十年，每年新增超過75吉瓦的風力和光伏發電能力，考慮到中國大型電力公司雄心勃勃的可再生能源擴張計劃和地方政府的大力支持，實際數字可能會超過這一目標，重申看好風電設備制造商金風科技（02208）、光伏設備制造商信義光能（00968）和隆基股份（滬：601012）。

金風及信義光能今日（14日）均逆市上升，金風收報12.26元，升2.5%；信義光能收報14.1元，升3.8%。

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據《新華社》報道，國家主席習近平在氣候雄心峰會上通過視頻發表題為《繼往開來，開啓全球應對氣候變化新徵程》的重要講話。為達成應對氣候變化《巴黎協定》作出重要貢獻，宣布到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

報告認為，中國大型電力公司多數為國企，通常以規模為導向，熱衷於提高新的可再生能源發電能力，在資本開支方面將獲得大型國內銀行充足的信貸支持。與運營商相比，更看好設備供應商，因2021年起，電網平價會令新項目回報下降。

花旗早前上調金風目標價，由12.5元升至14元，評級「買入」；此外，該行亦把信義光能目標價由14.3元升至16.5元，評級「買入」。

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記者：李兆明