【搜游食誌@iM網欄】由不可能變成可能 尋找能夠翱翔職場的跑道

當什麼由不可能都變成可能時，您是充滿希望還是失望？近日蠻欣賞三色電視台創作部，真是善用時機，製造三贏！一句「衝上雲霄，換條跑道 」招來多少空中少爺、小姐投身參與節目，既可與競爭對手「全民造星」對撼，又可為被裁員的空服人員締造就業或其他機會，更為抗疫留守家中的觀眾帶來「俊男美女」娛樂節目。

▲ 發夢都沒有想過會被裁員的一群空服人員。

人生的跑道豈止一條，每個人都在找自己可發揮的跑道。週末與好友落課後，不約而同都想趁下午6時前享用堂食服務。裹腹之餘，更想聊慰個「胃」那份寂寞。疫情已經快將一年，餐飲食肆都不停增加「跑道」、切換「跑道」，亦有人緊守原「跑道」。浙江軒是一家從沒有讓我失望的食肆。喜歡他秉持自己的風格，菜系定位。廚師團隊及服務人員穩定，保持水準。

▲ 限聚令下，2人一枱，堂食服務至18:00，餐館食肆何等冷清。

用饍時與資深服務員聊著冬至家庭聚餐真頭痛，她沒有任何餐飲從業員的無奈反應，帶微笑跟我介紹已推出一系列的外賣餐單，並可享8折優惠，我稍稍看了一下，好奇問道：「何解沒有火瞳雞燉魚唇湯？」她解說：「外賣單以外菜色亦可點餐，只是沒有折扣。因這些菜色雖然高單價，但是非常微利，而且耗時間做好多準備功夫。」

▲ 傳統浙江菜清燉獅子頭是多講究刀工，將肉切絲𠝹花成獅子頭！

這正是我欣賞浙江軒，他們仍堅持做傳統菜，如八寶鴨、搶虎尾、奉化折骨魚頭、清燉獅子頭。不如其他店家老是硬推硬銷高價鮑參翅肚，緊守「浙江菜」應有的本色。

▲ 吃得胃口大開的鮮肉絲酸辣湯羮。

當天因限聚2人堂食，天氣有點毛毛雨及寒意，點了一窩酸辣湯，我倆喝得痛快極了！酸辣各領風騷，叫我吃得滋味是當中的肉絲，用上鮮肉，肉味香濃配上酸辣，帶點咬勁，非常對胃。灌湯小籠包保持皮薄帶湯汁的固有標準，接著食蒜香小黃魚，炸得金黃酥脆，撲鼻的蒜香味，骨酥、肉嫩、皮脆、火候剛好，才定價不到HK$80。米芝蓮摘星餐廳定價，仍是公道惠民，抵讚。雖然荳苗當造，但我仍是執意點選乾煸鮮筍四季冬，道地菜相比當造時令菜，我倆食得更開懷！

▲ 取價實惠的蒜香小黃魚，骨酥肉嫩皮脆。

意外驚喜是當天奉送我最愛的高力荳沙，為這頓2人限聚午餐，劃上完美句號。其實這個免費甜品也是有一段小插曲，服務員說我們這些懂得點「火瞳雞燉魚唇湯的食客，一定是我們的常客，非常多謝您們對我們的支持。」我就問她是否服務有10年了，她説全店服務員都是由開業至今，從未換過人！我真的好驚訝！她徐徐一語道破我的疑惑，因為餐飲多年來極缺人手，大都高薪挖角跳槽，豈可能整隊人從未變改？因為「我們」換不了跑道，工作環境、客人的水平、服務的標準、自己的工作要求，都不是一份工資就可以全盤跟上。

▲ 高力荳莎是我無法切換跑道的特色甜品。

各位讀者可有領會她的意思呢？眼前儘管多少跑道，您可有真真正正了解過，哪條才能讓您翱翔職場呢？

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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