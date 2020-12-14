【消費優惠】買Zespri奇異果儲積分　可換戶戶送、7-11、屈臣氏電子現金券

疫下港人更注重健康，現在買奇異果更可以儲分換禮物。由今日起，Zespri預備了超過3000份豐富禮品，大家只要在活動期間購買Zespri奇異果，並登記積分，就能贏取或換領豐富獎品。

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由即日起，凡於指定零售商戶，包括惠康、Market Place by Jasons、百佳、Taste、fusion、International by PARKnSHOP及Aeon，購買Zespri奇異果產品即可登記累積積分，港幣1元可滿累積1分。

憑積分可換領Deliveroo戶戶送、大快活Fairwood、7-11和屈臣氏Watsons的電子現金券，登記積分越多，便能換得更多禮品。登記積分日期由即日至明年2月20日。

消費最高頭三名可贏大獎

除以積分換領豐富禮品外，參加者更可於指定日期內累積登記於指定零售商戶購買之單據，登記消費最高的三位參加者更可贏得終極大獎。頭獎「Deliveroo戶戶送 $28,888電子現金券」，名額1名；登記消費第二高的參加者則可贏取「iPhone 12 Pro Max + Apple Watch Serie 6」，約值$13,398，名額1名；至於登記消費第三高的參加者則可贏取「任天堂 Switch + RingFit Adventure 健身環大冒險套裝」，約值$3,692，名額1名。

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責任編輯：蘇穎琪