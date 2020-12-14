【ET講股通】梁耀康：成也政策 敗也政策 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報26389點，跌116點。大市總成交1,433億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股續於橫行區間上落，惟走勢明顯偏軟。大部分重磅股皆受政策拖累，新經濟股受壓，中資金融股亦乏力。

中央強化反壟斷 新經濟股受壓

中共中央政治局經濟會議，有兩點值得注意：

一、扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能，並將在3方面整頓：供應鏈、物流及人流；

二、強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康发展，持續改善生態環境質量。

阿里巴巴 （09988） 、閱文 （00772） 因反壟斷事宜遭罰款，前者跌2.6%至251.6元，續受制下降軌；後者跌4.1%至55.85元，且看能否守住前浪底54元

官媒抨擊社區團購，不利平台股。美團 （03690） 跌3.8%至282.6元，仍維持窄幅波動走勢，支持位看267.2元，且看能否守住。騰訊 （00700） 跌2.9%至571元，續橫行整固，支持看563元及551元。

福萊特玻璃若上破24元 勢頭佳

早前提過，股市有兩方面發展。一是資金流向消費股。九毛九 （09922） 升3.8%至22元，目標看23元。11月內地乘用車銷量環比增8.9%，利好車股。二是抽水潮，最新有青啤 （00168） 股東配股。

內地力谷環保節能，國家主席習近平指內地風電、光伏總裝機目標在2030年達12億千瓦。光伏相關股造好，福萊特玻璃 （06865） 升10.6%至23.5元，若突破24元，走勢料佳。

中煤能源 （01896） 跌逾7%，主因發改委為電廠購煤價設上限。

新能源股方面，尤其可以留意汽車股。比亞迪 （01211） 升3.1%至179.5元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰阿里健康、吉利汽車、中海油、海吉亞醫療、華虹半導體、敏華、力世紀、泡泡瑪特、慶鈴汽車、中石化、比亞迪、雷蛇、百威亞太︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。