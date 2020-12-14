【旅遊氣泡】新西蘭同意與澳洲建旅遊氣泡 明年首季實施

新冠肺炎疫情持續多時，部分疫情受控的國家開始放寬旅客入境措施。新西蘭在周一(14日)表示，將容許澳洲國民於2021年首季免檢疫入境，正式開展跨塔斯曼旅遊氣泡(Trans-Tasman travel bubble)計劃。

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澳洲於10月開始放寬入境安排，新西蘭國民入境時無須接受14天強制隔離。但礙於當時澳洲疫情嚴重，新西蘭未有對其放寬邊境隔離措施。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）於首都威靈頓出席記者會時表示，內閣成員已同意原則上與澳洲之間建立「跨塔斯曼旅遊氣泡」，可以免檢疫來往兩地，現正待澳洲一方確認。而其他國家旅客入境則維持強制隔離兩周。

即使新西蘭新冠肺炎疫情大為受控，阿德恩續指，新西蘭仍需努力確保疫情不會經旅行再度傳播，並會謹慎地制定旅遊氣泡的細節，包括機組人員的管理。

澳洲衛生部部長亨特( Greg Hunt )表示，跨塔斯曼旅遊氣泡計劃反映，雙方不只是合作伙伴，更是讓兩國之間的朋友、親友可以自由流動，航班自由進出。對澳洲及新西蘭的經濟、航空公司及國家都有重大好處。

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此外，新西蘭於上周亦與庫克群島 (Cook Islands)達成旅遊氣泡協議，於明年3月開始可以免檢疫入境。

責任編輯：郭麗明