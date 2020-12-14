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【債務違約】光大：內地信用債明年3及4月到期額各逾萬億人幣

股市 17:18 2020/12/14

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光大證券發布報告指出，永煤違約事件影響巨大。

河南省國企永城煤電違約事件激起千層浪，光大證券發布報告指出，永煤違約事件令債券市場發行量快速下滑，與源源不斷的存量債券到期之間形成對比，到期壓力最大的兩個月為明年的3月和4月，均超過1萬億元（人民幣‧下同）。

光大證券固收研究團隊發表報告，稱永煤違約事件影響如此之大，主要源於事件過快地弱化市場的剛性兌付預期，建議在面對市場波動時應堅持市場化法制化的導向，依靠市場法制規則托底，不宜過分依賴於政府行政指導，因為後者可能進一步強化市場的剛性兌付預期。

報告指出，自從「20永煤SCP003」違約以來，信用債市場的收益率出現了較快上升，例如12月11日三年期AA級和AA-級中票的收益率分別較11月10日上升了31點子和44點子。隨著收益率上升，融資規模萎縮。

報告同時測算，12月13日至2021年底將有8.98萬億元的信用債券到期（含回售），其中到期壓力最大的兩個月為明年的3月和4月，均超過1萬億元。

相關文章：【債務危機】永煤或再違約10億債下周到期　集團：流動資金不足　兌付存不確定

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【債務風暴】永煤或再現20億人幣債務違約

編輯：吳敏芳

債券 人民幣 河南省 信用債券

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