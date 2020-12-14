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【虛擬銀行】livi開業3個月客戶破3萬 力拓支付爭更高市佔

Hot Talk 17:32 2020/12/14

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8月底開業的livi Bank，目前客戶數量已超過3萬。

由中銀香港 （02388） 、怡和集團及京東數科合組的livi Bank，11月成為「yuu」計劃的虛銀合作夥伴，成功借助股東優勢提升品牌知名度，快速滲入各個階層。livi客層主管鄧慧敏受訪時表示，日均開戶數量較推出計劃前近倍增，目前客戶數已突破3萬，存款都有雙位數增長。

8月開業的livi主打支付，目前仍然只有港元儲蓄及二維碼支付服務。鄧慧敏坦言，理解只有儲蓄及支付絕對不足夠，明年將會逐步打造好基本銀行服務。她續指，疫情改變港人消費模式，非現金支付接受度大增，笑言「食正條水」，期望未來乘勢加強支付場景，在虛銀業界中爭取更多市場份額。

【詳見足本報道－livi夥yuu合作 日均開戶量倍增】

怡和集團的零售網絡龐大，鄧慧敏指「當然期望只是合作的第一步」，例如在線上線下（O2O）融合、客戶消費場景接合等；而livi亦一直有與其他合作夥伴就產品開發及設計有接洽。

虛銀仍處開業初期，吸客固然重要，她透露，目前整體客戶由介紹1、2個親友，以至一口氣推薦20、30個親友都有，更指「見到不少客戶在社交平台貼出自己的推薦碼，連不相識的客戶亦都用作開戶」。

livi 11月公布與yuu計劃合作，客戶每次使用二維碼消費後，除可「搖」出相當於消費額至少10%的現金回贈，消費後下個月即自動獲享3厘存款優惠，上限為5萬元。【下一頁】

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編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 虛擬銀行 銀行 京東集團—SW（09618） 中銀香港（02388） 京東（美：JD） 香港 livi Bank QR Code

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