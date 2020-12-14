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【晚市禁堂食】信和6大商場推晚市外賣Jetso　5元買20元電子現金券高達25折

商業 17:10 2020/12/14

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信和集團旗下6大商場即日起至12月23日連續10日推出「晚市外賣Jetso」，晚市外賣電子現金券優惠高達25折。（信和集團提供圖片）

本港爆發第4波疫情，現時晚市再次禁堂食，有見及此，信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，即日起至12月23日連續10日推出「晚市外賣Jetso」，晚市外賣電子現金券優惠高達25折，期望讓顧客在抗疫期間支持香港餐飲業。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）

【晚市禁堂食】Eaton HK外賣自取優惠　逸東軒全日外賣85折、 普慶餐廳首推外賣節日餐單

顧客只需每日下午4時登入「晚市外賣Jetso」網上購劵平台(www.sino-malls.com/jetso)，就可以用5元優惠價購買6大商場超過60間食肆的20元晚市外賣電子現金券，於6時後適用。顧客每人每日最多購買兩間不同食肆的電子外賣現金券各一張，單次外賣，最多可使用5張電子現金券，並可與食肆優惠同時使用，商場電子美食券每日名額有限，售完即止。

參與是次推廣活動的食肆包括，屯門市廣場的「牧羊少年咖啡館」、主打正宗傳統泰國菜的「Bamboo Thai」；最新登場奧海城的日式蛋料理專門店「Tamago-EN」；剛進駐荃新天地的歐式餐廳「Itamama」及韓式Pizza專門店「Pizza Maru - Korean Pizza & Chicken」。 
 
同時，各商場食肆亦推出外賣優惠，包括屯門市廣場的「囍越」的自取6折，奧海城穴居酒屋外賣自取晚市精選食品6折，而荃新天地的鳴門魚市場居酒屋則有外賣自取壽司、刺身、卷物及清酒5折。

【晚市禁堂食】Green Common推素食產品低至半價　餐廳外賣66折

責任編輯：朱悅瀅

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