【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐  無店名的好味道

這一篇，我原本沒有打算這麼快刊登，但因為最近發現這家店的東主準備退休，只營業至2021年2月9日，所以一定要趕快登出來！

這家「無名飯團早餐店」，名字真的取得非常到位，因為他就是不像一般的食店有着大大的招牌寫上大大的店名。而且，這家店雖然非常低調，但其實紥根在內湖路上已有34年了。

雖然他距離內湖捷運站1號出口只有五六分鐘路程，但就是因為沒有大招牌，外來人在不為意之下，就默默的錯過了。所以來光顧的都是附近的居民，很多還是從小就開始吃到成家立室的。

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我這個不是住內湖的外地港仔，當然不會知道有這家店的存在。但我可能上一輩在台灣做太多好事，結下不少善緣良緣，所以我到這一輩的台灣朋友都對我很好，會主動約我帶我去吃好吃的。

而這家店，就是我一位認識多年做電腦影像製作的朋友帶我來的。

我們那一天直接約在早餐店碰面，因為我比較早到，所以就先為店拍拍照。這家早餐店的櫥桌是擺在店門外，而且是可以移動的。我猜關店時，就直接把櫥桌搬回店裏，再拉上鐵門，所以在沒開店時真的不會發現他是一間早餐店。

當時有三個人在忙碌工作，感覺他們是一家人。店主女兒負責鐵板煎食物，店主爸爸負責雙手捏飯糰，店主媽媽負責打包和收錢，明確分工效率迅速。在短短的兩三分鐘，雞蛋一面翻一面，飯團一坨捏一坨，客人一個接一個；動作不斷重複，客人不斷出現，餐費不斷地收。一家人為着生活一起努力，畫面和諧。

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就在這個時候，在煎雞蛋的女兒突然非常熱情地呼喚一個客人，原來是在跟我剛到達的朋友打招呼，才知道他們是認識的。我的朋友馬上啟動他的熟客模式，安排我坐下，再跟店主女兒寒暄一翻，然後一堆食物就上桌了。

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原來我的朋友一早已經給我安排好我當天要吃的，但我當下看到桌上的食物真的感到有點壓力，因為實在太多了！

首先是蛋餅，我很喜歡他們的蛋漿放滿很多蔥花，而台灣吃到的雞蛋跟香港的就是不一樣，蛋味特別香，再加上熱度把蔥香帶出，就算不加醬料也好吃。糯米腸我一向對他沒有太多好感，因為十幾年前我初到台灣吃大腸包小腸時，給了我一個很奇怪的印象，所以平常的我是不會點的。

但不知道那一天是因為醬料的緣故，還是他們的用料及手藝特別好，我反而覺得不錯吃，不經不覺就一口接一口了。其實一份蛋餅再加一份糯米腸就已經很足夠，可是我還有一碗四神湯及一個超大飯糰...但既然都來了，食物也上桌了，那就吃吧。

這碗四神湯確是有讓我回神，愛吃內臟的我本來就不會抗拒。腸子清得非常乾淨，不會突然間有一股不知從何來的苦味。而且看似淡白的湯水，味道卻鮮甜濃稠，一喝之下眼睛馬上瞪大。店主女兒告訴我，原來他們家的四神湯除了有放米酒，還有放獨門當歸酒，難怪會有一股當歸味在當中。要是當天是冬天，又如果我媽把我生成是女兒，我肯定會喝個兩三碗才罷休。

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最後就是這個比芭樂還要大的飯糰，而且用料真不是開玩笑的。

除了有新鮮的蔥蛋、油條和菜蒲之外，他們家的飯糰居然不是放肉鬆，而是放入用新鮮豬肉自家製作的肉燥！

我從來沒有吃過用肉燥做餡料的飯糰，但這麼高成本的製作都只是賣50元台幣，而且份量還要這麼多，CP值之高，我懷疑他們不是為賺錢，而是為做自己爽的。

食物這麼好吃，我又是一個很有衣食不浪費食物的小孩，最後當然是把所有都吃完，結果那一天我整天沒有再吃甚麼。

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其實在我很認真吃早餐的同時，我的朋友跟店主女兒就一直在聊天，才知道原來店主女兒是在唱片公司工作，難怪我看到牆壁有貼上八三夭和911的簽名海報。

既然是同行的店，食物又這麼好吃，而且很快再沒得吃了，所以就算在內湖這麼遠，我也一定會去再吃。

地址：台北市內湖區內湖路二段307-1號

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

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