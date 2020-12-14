【人民幣】花旗看人幣明年底闖6算 星展渣打有保留

▲ 外資對人民幣的預測甚進取，最牛是花旗睇明年底見六算，較東亞的6.2樂觀。

近日人民幣滙價兌美元在6.5心理大關屢遇大阻力，但外資對人幣仍保持樂觀的看法，最牛更料明年底高見6算，乃自約6年前的新高，即2015年8.11滙改前的高位。不過，專家對人幣會否快速升至6算惹激辯。現時大好友是花旗，剛大幅上調人幣明年底的目標價，由6.3升至6算，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧剛回應本報查詢指，人民銀行希望逐步退出寛鬆政策，而內地與其它先進地區仍有明顯的息差優勢，預期仍會吸引資本持續流入中國，支持人民幣。

黃栢寧續說，雖然人行或不希望人幣大幅升值；但由於受到與美國首階段貿易協議的限制，人行干預匯率的能力亦受限，或會採取鼓勵資本流出，令ODI（境外投資備案）及QDII的計劃將會受惠。且預期大量資本仍會泊於中國境內，以享受較高的收益率，以及人民幣升值；正因資本流入將仍會明顯持續多於資本流出，遂預計2021年中人民幣可能升值至6.3，及至明年底或可見6.0。

渣打：倘重返6算 升勢未免過急

然而，渣打中國宏觀策略部主管劉潔雖仍看好人民幣前景，惟相信升幅不會一下子過急，若滙價重返6算，乃自2015年8.11小滙改前的水平，即大約5年多前人幣急貶前的關口。但以在岸價兌美元今年已累升逾6%，升幅未免過急，升勢近期已漸收歛。況且，反映境內市場的在岸價，最近每當逼近6.5大關，已頻傳干預，有謂中資大手掃美元冀力阻人幣升勢；可是境外市場的離岸價續挑戰較高位，變相令離岸價的價差較高，凸顯外資對人幣的短中長線前景更樂觀。

劉潔暫維持人幣明年全年的走向先高後低，第2季高見6.3，及至明年底反覆回軟至6.45，主要是上半年已透支內地經濟疫後獨升的優勢。惟下半年開始，全球因疫苗效奏而續呈復甦勢態，歐美的報復式反彈或更勁。

星展：在岸價6.3已成短期阻力區

星展香港高級經濟師周洪禮不約而同料，在岸價升至6.3已是短期重要阻力區，不易再衝高至6.2；更遑論是6算，畢竟內地經濟跟5到6年前高速增長已大不同，即使眼下力注雙循環冀穩經濟，除了力谷內需消費外，亦重出口。要是滙價過高，不利出口的競爭力。

而東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤，以及中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文，也推許人幣為來年的首選高息避險外幣。

以下是財金界專家對在岸價未來最新目標價預估︰

今年底目標價︰

●6.5︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧、滙豐、高盛、澳新及麥格理

●6.55︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔及東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥

●6.7︰南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮

●6.77︰中信銀行（國際）首席經濟師廖群

明年底目標價︰

●6︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧於12月14日回應本報查詢指︰人民銀行希望逐步退出寛鬆政策，而內地與其它先進地區仍有明顯的息差優勢，預期仍會吸引資本持續流入中國，支持人民幣。雖然人行或不希望人幣大幅升值，但由於受到與美國首階段貿易協議的限制，人行干預匯率的能力亦受限，或會採取鼓勵資本流出，令ODI及QDII的計劃將會受惠。預期大量資本仍會泊於中國境內，以享受較高收益率，以及人民幣升值，資本流入將仍會明顯持續多於資本流出，遂預計2021年年中人民幣或升值至6.3，至明年底或可見6.0。

●6.2︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年恐失守90大關，間接利好人民幣的中長綫前景。

●6.25︰摩根大通中國首席經濟學家朱海斌、以及野村外滙市場策略環球主管陳立偉於12月9日認為，美國財政赤字嚴重，加上經濟復甦或不如預期，導致聯儲局可能需推出更多刺激措施，將令美元走弱。而拜登上場令市場憧憬或會取消對華的關稅，及資本繼續流入，有利人民幣滙率表現，預期人幣兌美元2021年會進一步升值，大部分升幅將在上半年發生，明年底人民幣兌美元目標為6.25。

●6.3︰高盛及澳新銀行

●6.45︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

●6.5︰東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤

2022年底目標價︰

●6.5︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2023年底目標價︰

●6.6︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2024年底目標價︰

●6.65︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪