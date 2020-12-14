  • 19°C
香港時間 : 20201214日 (一) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣】花旗看人幣明年底闖6算 星展渣打有保留

Hot Talk 17:42 2020/12/14

分享：

外資對人民幣的預測甚進取，最牛是花旗睇明年底見六算，較東亞的6.2樂觀。

近日人民幣滙價兌美元在6.5心理大關屢遇大阻力，但外資對人幣仍保持樂觀的看法，最牛更料明年底高見6算，乃自約6年前的新高，即2015年8.11滙改前的高位。不過，專家對人幣會否快速升至6算惹激辯。現時大好友是花旗，剛大幅上調人幣明年底的目標價，由6.3升至6算，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧剛回應本報查詢指，人民銀行希望逐步退出寛鬆政策，而內地與其它先進地區仍有明顯的息差優勢，預期仍會吸引資本持續流入中國，支持人民幣。

黃栢寧續說，雖然人行或不希望人幣大幅升值；但由於受到與美國首階段貿易協議的限制，人行干預匯率的能力亦受限，或會採取鼓勵資本流出，令ODI（境外投資備案）及QDII的計劃將會受惠。且預期大量資本仍會泊於中國境內，以享受較高的收益率，以及人民幣升值；正因資本流入將仍會明顯持續多於資本流出，遂預計2021年中人民幣可能升值至6.3，及至明年底或可見6.0。

渣打：倘重返6算 升勢未免過急

然而，渣打中國宏觀策略部主管劉潔雖仍看好人民幣前景，惟相信升幅不會一下子過急，若滙價重返6算，乃自2015年8.11小滙改前的水平，即大約5年多前人幣急貶前的關口。但以在岸價兌美元今年已累升逾6%，升幅未免過急，升勢近期已漸收歛。況且，反映境內市場的在岸價，最近每當逼近6.5大關，已頻傳干預，有謂中資大手掃美元冀力阻人幣升勢；可是境外市場的離岸價續挑戰較高位，變相令離岸價的價差較高，凸顯外資對人幣的短中長線前景更樂觀。

劉潔暫維持人幣明年全年的走向先高後低，第2季高見6.3，及至明年底反覆回軟至6.45，主要是上半年已透支內地經濟疫後獨升的優勢。惟下半年開始，全球因疫苗效奏而續呈復甦勢態，歐美的報復式反彈或更勁。

星展：在岸價6.3已成短期阻力區

星展香港高級經濟師周洪禮不約而同料，在岸價升至6.3已是短期重要阻力區，不易再衝高至6.2；更遑論是6算，畢竟內地經濟跟5到6年前高速增長已大不同，即使眼下力注雙循環冀穩經濟，除了力谷內需消費外，亦重出口。要是滙價過高，不利出口的競爭力。

而東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤，以及中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文，也推許人幣為來年的首選高息避險外幣。

以下是財金界專家對在岸價未來最新目標價預估︰

今年底目標價︰

●6.5︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧、滙豐、高盛、澳新及麥格理

●6.55︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔及東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥

●6.7︰南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮

●6.77︰中信銀行（國際）首席經濟師廖群

明年底目標價︰

●6︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧於12月14日回應本報查詢指︰人民銀行希望逐步退出寛鬆政策，而內地與其它先進地區仍有明顯的息差優勢，預期仍會吸引資本持續流入中國，支持人民幣。雖然人行或不希望人幣大幅升值，但由於受到與美國首階段貿易協議的限制，人行干預匯率的能力亦受限，或會採取鼓勵資本流出，令ODI及QDII的計劃將會受惠。預期大量資本仍會泊於中國境內，以享受較高收益率，以及人民幣升值，資本流入將仍會明顯持續多於資本流出，遂預計2021年年中人民幣或升值至6.3，至明年底或可見6.0。

●6.2︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年恐失守90大關，間接利好人民幣的中長綫前景。

●6.25︰摩根大通中國首席經濟學家朱海斌、以及野村外滙市場策略環球主管陳立偉於12月9日認為，美國財政赤字嚴重，加上經濟復甦或不如預期，導致聯儲局可能需推出更多刺激措施，將令美元走弱。而拜登上場令市場憧憬或會取消對華的關稅，及資本繼續流入，有利人民幣滙率表現，預期人幣兌美元2021年會進一步升值，大部分升幅將在上半年發生，明年底人民幣兌美元目標為6.25。

●6.3︰高盛及澳新銀行

●6.45︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

●6.5︰東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤

2022年底目標價︰

●6.5︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2023年底目標價︰

●6.6︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2024年底目標價︰

●6.65︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

相關新聞：【人民幣】專家拆解通縮下人幣抽升主因 短期內或再上試6.4

【人民幣】渣打維持料明年內地債市吸逾萬億人幣 未受企債「爆煲 」所累

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

最新專欄文章 更多

【人民幣】專家拆解通縮下人幣抽升主因 短期內或再上試6.4
2020/12/09
【人民幣】專家拆解通縮下人幣抽升主因 短期內或再上試6.4
【人民幣】渣打維持料明年內地債市吸逾萬億人幣 未受企債「爆煲 」所累
2020/11/24
【人民幣】渣打維持料明年內地債市吸逾萬億人幣 未受企債「爆煲 」所累
【人民幣】50億國債下周三出台 專家料不受內地債爆煲影響
2020/11/19
【人民幣】50億國債下周三出台 專家料不受內地債爆煲影響
【人民幣】人民幣升勢停不了 專家料明年人幣可挑戰6.2高位
2020/11/18
【人民幣】人民幣升勢停不了 專家料明年人幣可挑戰6.2高位
【人民幣】渣打大升人民幣預測　破7改為明年中看6.3
2020/11/13
【人民幣】渣打大升人民幣預測　破7改為明年中看6.3
人民幣 外滙 經濟內循環 花旗銀行 疫苗

上一篇文章

【英國脫歐】英國歐盟同意繼續談判　英鎊今短線曾高見1.34

下一篇文章

【虛擬銀行】livi開業3個月客戶破3萬 力拓支付爭更高市佔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【社區團購】美團跌近4%　網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【社區團購】美團跌近4%　網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅