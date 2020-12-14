  • 19°C
香港時間 : 20201214日 (一) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】中銀香港推企業綠色定存 中移動香港成首批參與客戶

股市 16:55 2020/12/14

分享：

中銀香港推企業綠色定存，中移動香港成為首批參與客戶。

中銀香港 （02388） 即日起，推出企業綠色定期存款計劃，接受客戶以港元、人民幣及美元承造3個月定存，有關存款資金將會用作支持綠色建築、可再生能源等項目，中移動香港是首批參與的企業客戶之一。

中銀企業客可經客戶經理辦理包括港元、人民幣及美元在內的綠色定期存款，起存金額分別為100萬港元或人民幣，或10萬美元。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，定存計劃客許客戶獲得穩定回報，同時支持可持續經濟發展。他又指，未來將加入「轉數快」，進一步方便客戶辦理網上繳費及更環保。

中銀香港副總裁王兵表示，該行將可持續發展確定為核心戰略目標之一，將環保因素融入銀行政策，並加大綠色債券、綠色貸款、綠色投資等可持續發展金融產品的研發力度。他又指，今次發行綠色定期存款，讓更多企業有機會參與可持續經濟發展。

同業方面，渣打香港在2019年11月，推出本地首個可持續發展存款（Sustainable Deposit），存款資金會為支持「聯合國可持續發展目標」的項目提供融資，用作支援亞洲、非洲和中東地區發展中國家的再生能源發展、中小企業融資和微型信貸等。【下一頁】

相關文章：

【ESG投資】瑞士百達資管：環保意識抬頭 綠色投資添機遇

【ESG】滙豐落力走「塑」　建4艘電動船清理香港海域塑膠廢物

【ESG】晨星：疫情下投資者對ESG日益關注　第三季亞洲ESG資金淨流入創新高

 

編輯：趙穎妍

香港股票 本地銀行股 經濟 債券 金融 中銀香港（02388） 人民幣 美元 港元 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【社區團購】美團跌近4%　網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【社區團購】美團跌近4%　網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅