【ESG】中銀香港推企業綠色定存 中移動香港成首批參與客戶

▲ 中銀香港推企業綠色定存，中移動香港成為首批參與客戶。

中銀香港 （02388） 即日起，推出企業綠色定期存款計劃，接受客戶以港元、人民幣及美元承造3個月定存，有關存款資金將會用作支持綠色建築、可再生能源等項目，中移動香港是首批參與的企業客戶之一。

中銀企業客可經客戶經理辦理包括港元、人民幣及美元在內的綠色定期存款，起存金額分別為100萬港元或人民幣，或10萬美元。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，定存計劃客許客戶獲得穩定回報，同時支持可持續經濟發展。他又指，未來將加入「轉數快」，進一步方便客戶辦理網上繳費及更環保。

中銀香港副總裁王兵表示，該行將可持續發展確定為核心戰略目標之一，將環保因素融入銀行政策，並加大綠色債券、綠色貸款、綠色投資等可持續發展金融產品的研發力度。他又指，今次發行綠色定期存款，讓更多企業有機會參與可持續經濟發展。

同業方面，渣打香港在2019年11月，推出本地首個可持續發展存款（Sustainable Deposit），存款資金會為支持「聯合國可持續發展目標」的項目提供融資，用作支援亞洲、非洲和中東地區發展中國家的再生能源發展、中小企業融資和微型信貸等。【下一頁】

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編輯：趙穎妍