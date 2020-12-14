【瘋狂港股101】不懂計算入手價？ 搞不清何為「一手」？ 用「買福袋」概念秒懂！

人人話要投資增加被動收入，但對於新手來說，簡單的「遊戲規矩」也未必了解，因此想要嘗試投資也覺得相當困難。不過，其實投資規矩與生活的日常大小其實也可互通，「瘋狂港股101」就希望以生活小事，簡單說明一些港股投資規矩，讓各位初哥明白大市的運作模式，放心入市。

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幾多股=「一手」？

在入市前的第一步，投資者首先要考慮自己的持貨量，也就是要購入多少股份，而投資者至少要以「一手」作單位，不能購買「半手」或「3份2手」。不過，究竟何謂「一手」股份？其實每間上市公司有不同標準，有些公司以400股為一手，有些以1000股為一手，要了解可於不同財經網查閱。

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買港股；買「福袋」

如果大家還是不太明白，也不要緊，以下購買「福袋」的例子，相信會令大家更容易明白。「福袋」以一個單位起跳，內含的商品數量我們則無法控制，只能依照商家的指示，願者上釣。假設新年將至，我們想購買福袋碰一下運氣，知道福袋含有4個相關產品，我們就也只能將4個相關產品照單全收。以上述例子來說，福袋等於港股的「一手」概念，而內含的4件相關產品則等於「多少股。」

計算現價

道理明白了，但入手時還不知道怎樣計算購入成本？要知道每股的價錢，會隨著大市的升跌而調整，應該說是對等的。假設你要入手的股票現價為41.5，而該上市公司的股票以400股為一手，你則要以41.5（現價）X400（股）購入一手股票，也就是16600港元。

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責任編輯：翁嘉陽