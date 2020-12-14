  • 19°C
香港時間 : 20201214日 (一) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瘋狂港股101】不懂計算入手價？ 搞不清何為「一手」？ 用「買福袋」概念秒懂！

股樓投資 16:47 2020/12/14

分享：

人人話要投資增加被動收入，但對於新手來說，簡單的「遊戲規矩」也未必了解，因此想要嘗試投資也覺得相當困難。不過，其實投資規矩與生活的日常大小其實也可互通，「瘋狂港股101」就希望以生活小事，簡單說明一些港股投資規矩，讓各位初哥明白大市的運作模式，放心入市。

【港股追蹤】連升第5個交易日  九毛九創上市新高：【下一頁

幾多股=「一手」？

 

在入市前的第一步投資者首先要考慮自己的持貨量，也就是要購入多少股份，而投資者至少要以「一手」作單位，不能購買「半手」或「3份2手」。不過，究竟何謂「一手」股份？其實每間上市公司有不同標準，有些公司以400股為一手，有些以1000股為一手，要了解可於不同財經網查閱。

【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10 比亞迪排第4 頭3位你有冇買中？：下一頁

買港股；買「福袋」

如果大家還是不太明白，也不要緊，以下購買「福袋」的例子，相信會令大家更容易明白。「福袋」以一個單位起跳，內含的商品數量我們則無法控制，只能依照商家的指示，願者上釣。假設新年將至，我們想購買福袋碰一下運氣，知道福袋含有4個相關產品，我們就也只能將4個相關產品照單全收。以上述例子來說，福袋等於港股的「一手」概念，而內含的4件相關產品則等於「多少股。」

 

計算現價

道理明白了，但入手時還不知道怎樣計算購入成本？要知道每股的價錢，會隨著大市的升跌而調整，應該說是對等的。假設你要入手的股票現價為41.5，而該上市公司的股票以400股為一手，你則要以41.5（現價）X400（股）購入一手股票，也就是16600港元。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

股票 香港股票 財務自由 被動收入

上一篇文章

【滙豐控股5】大摩預期滙豐渣打 明年有力派4厘及3厘息

下一篇文章

【千手公關@iM網欄】致勝之道 具個人修為的公司發言人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知