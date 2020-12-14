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【新冠疫苗】兒童孕婦接種安全性存疑 美國下月起試驗

環球社會熱點 16:49 2020/12/14

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美國宣布明年1月展開新冠疫苗臨床試驗，研究兒童及孕婦接種疫苗的安全性。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲美國政府緊急授權使用，但當局仍未計劃安排兒童及孕婦接種新冠疫苗。美國政府宣布將於明年1月展開新冠疫苗臨床試驗，研究兒童及孕婦接種新冠疫苗的安全性。

【輝瑞疫苗】「在適當時候接種」特朗普彭斯據報帶頭打疫苗 【下一頁】

根據美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）的數據，美國截至本月初，已有超過140萬名兒童確診新冠肺炎，佔美國目前整體確診人數近9%。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）早前表示，藥廠和美國食品及藥物管理局（FDA）計劃於1月啟動臨床試驗，試驗新冠疫苗對孕婦和幼童的安全性。

輝瑞與BioNTech共同研發新冠疫苗，但其臨床試驗對象不包括12歲以下人士，而12至15歲的青少年樣本數量也不足。目前仍欠缺足夠數據證實疫苗對16歲以下青少年及兒童的影響，促使Moderna等疫苗研發商都計劃針對青少年及兒童進行試驗。

【新冠疫苗】美國料明年中可達群體免疫 7成半人接種 【下一頁】

輝瑞同時未有將孕婦納入試驗對象，要求女性志願者每次接種疫苗前驗孕，期間如發現懷孕都不得繼續參與試驗。

據悉，輝瑞有意跟進試驗期間報告懷孕的試驗者，及表示疫苗獲批後有意接種的孕婦。FDA生物製劑評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）上周六（12日）表示，如果孕婦及其主診醫生認為接種疫苗是最佳選擇，當局不會阻止孕婦接種新冠疫苗。  

責任編輯：鄭錦玲

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