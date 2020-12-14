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【大灣區】滙豐斥800萬推大灣區獎學金 未來3年資助100名香港大學生

股市 16:28 2020/12/14

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滙豐推出大灣區獎學金計劃，即日起接受全港12間大學及專上學院全日制本科生申請。

滙豐推出「滙豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」，鼓勵本地大學生探索大灣區發展，每名獲取獎學金的學生將會獲得8萬元獎學金。滙豐目標未來3個學年，資助100名大學生，獎學金總額達800萬元，即日起接受申請。

獎學金接受香港12間大學及專上學院的全日制本科生申請，參加者需要提交一份詳細的個人未來發展大計，入圍的學生將會接受面試，由滙豐高級管理層及員工代表擔任評審。首輪獎學金結果將於明年6月公布。

香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝表示，大灣區去年的經濟總值已達到1.68萬億美元，相等於全球第12大經濟體。他期望，透過獎學金計劃，鼓勵香港的未來棟樑，擴闊視野，更好地規劃自己的將來。

計劃要求申請人是香港永久居民，累計學業成績平均績點（CGPA）達3.0，或於本學年第一個學期的成績為全級最佳成績的15%，而且有意到大灣區工作、創業或升學。

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編輯：趙穎妍

經濟 創業 專上學院 大學 王冬勝 銀行 滙豐控股（00005） 香港大學 大灣區 香港

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