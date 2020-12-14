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【網絡安全】以色列科企監控手機位置　即時位置準確度達一米內

科技 16:26 2020/12/14

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福布斯（Forbes）報道指出，一間名為「Bsightful」的以色列監控公司可單靠手機號碼，把手機用戶的位置收窄至一米內。

智能手機是不少人24小時隨身的必需品，而近年大眾及各國政府陸續關注智能手機用戶的用戶數據及私隱問題。福布斯（Forbes）報道指出，有機構透過收集手機用戶的位置數據，賺取廣告收入。報告指出，手機用戶容易被不同應用程式獲取，這可能會嚴重損害智能手機的安全性。

【監視行動】黑客入侵美國財政部、商務部電腦系統　白宮緊急召開國安會議

福布斯報道指出，一間名為「Bsightful」的以色列監控公司透過內設廣告需求方平台（Demand-side-platform, DSP）的免費應用程式，收集及存取智能手機的位置數據。DSP是面向廣告商的廣告投放管理平台，透過聯合不同廣告網絡（Ad Networks），在大量用戶數據及數據分析技術的基礎上，以競價的方式進行廣告的程式化購買，並對廣告效果進行即時監測和優化。

如果監控公司運行DSP，他們根本無需向手機發出廣告，只需簡單地收集應用程式開發人員故意提供的位置和其他電話數據。據業內消息人士聲稱，他們須定時發出廣告，以保持DSP的活動狀態。事實上，單靠DSP已可讓監控公司找出網上營銷活動和廣告商的數據。若符合條件的情況下，該公司只要透過手機號碼，即可把手機用戶的位置收窄至一米內。

報道指出，該公司的網站並未透露其業務內容，亦未清楚它向誰出售其位置數據，或有可能出售給政府或執法部門等組織。在過去兩年中，該公司一直在銷售一種名為Echo的工具，該工具基於從移動應用程式收集的大量數據而構建的「訊號情報」。

責任編輯：楊匡然

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