【李小加退任】李小加形容港交所11年「尋夢」、發展不可逆轉　最困難時刻是...

港交所 （00388） 行政總裁李小加年底離任，李小加在網上記者會回顧掌舵11年如「尋夢」，喜歡問「Why not（何不？）」，在港交所大部份想做的事已經做了，或已經進入不可逆轉的軌道，現在是合適時候換將。

李小加合約預定明年10月到期，但今年5月就已向外公布，他解釋，找人並不易應該盡早開始，而今年港交所是豐收的一年，市場氣氛更好，疫情下也難有大事發生，認為目前換將成本最低。

李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成，詳情可見【下一頁】

李小加預告新工作不離開中環 無收到紫荊黨邀請，詳情可見【下一頁】

他續指，過去11年最困難時刻是2013年阿里巴巴研究整體上市時，在香港於接受「同股不同權」未有定案而棄港赴美，「世界最大IPO居然要遠離香港，遠走他鄉。」他指出當時在網誌一人分演9個角度「夢談」，反映出當時多麼絕望。

他相信港交所發展已在不可逆轉的軌合，除了已搭成的橋，也同時要在增加「水中的魚」種類，「今天的魚（比喻香港市場的股份）還是大量以『中國魚』為主，將來一定要把世界的魚都請進來。我們本身就是世界的海洋，不存在有壁壘。」

任內收購倫敦金屬所、發展人民幣產品未盡如意，李小加續指，令港交所「跨界」是他目標之一，重申認為要成為「現代化全球交易所（modern global exchange）」就要在固定收益、匯率有所作為。

追蹤【李小加退任】相關消息

相關文章：

【新股IPO】李小加：中概股回歸凸顯T+1重要性 「20年來不變，今天終於要變了」

【李小加退任】李小加：港交所籌備3件大事可成未來10年基礎 「希望近期有些好消息」

編輯：麥德銘