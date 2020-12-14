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【李小加退任】李小加形容港交所11年「尋夢」、發展不可逆轉　最困難時刻是...

股市 16:22 2020/12/14

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港交所 （00388） 行政總裁李小加年底離任，李小加在網上記者會回顧掌舵11年如「尋夢」，喜歡問「Why not（何不？）」，在港交所大部份想做的事已經做了，或已經進入不可逆轉的軌道，現在是合適時候換將。

李小加合約預定明年10月到期，但今年5月就已向外公布，他解釋，找人並不易應該盡早開始，而今年港交所是豐收的一年，市場氣氛更好，疫情下也難有大事發生，認為目前換將成本最低。

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他續指，過去11年最困難時刻是2013年阿里巴巴研究整體上市時，在香港於接受「同股不同權」未有定案而棄港赴美，「世界最大IPO居然要遠離香港，遠走他鄉。」他指出當時在網誌一人分演9個角度「夢談」，反映出當時多麼絕望。

他相信港交所發展已在不可逆轉的軌合，除了已搭成的橋，也同時要在增加「水中的魚」種類，「今天的魚（比喻香港市場的股份）還是大量以『中國魚』為主，將來一定要把世界的魚都請進來。我們本身就是世界的海洋，不存在有壁壘。」

任內收購倫敦金屬所、發展人民幣產品未盡如意，李小加續指，令港交所「跨界」是他目標之一，重申認為要成為「現代化全球交易所（modern global exchange）」就要在固定收益、匯率有所作為。

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編輯：麥德銘

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 香港交易及結算所有限公司

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