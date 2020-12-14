【支援零售業】跨商場現金回贈App「Bloom」面世　結合電子支付盡享數碼消費體驗

▲ 全港首個跨商場現金回贈App「Bloom」今日正式面世，透過一系列商場消費回贈計劃，結合電子支付，支援本地零售業在疫情下尋找商機。（Bloom網站圖片）

疫情打擊本港零售業，全港首個跨商場現金回贈App「Bloom」今日正式面世，並獲ZA Bank及Visa成為首階段的主要贊助商，透過一系列商場消費回贈計劃，結合電子支付日趨普及的潮流，合力為消費者帶來集餐飲、購物和娛樂於一身的科技體驗，同時支援本地零售業在疫情下尋找商機。

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Bloom由眾安國際全力策劃，參與Bloom的大型商場包括朗豪坊、屯門市廣場、荃新天地、奧海城、K11 購物藝術館、Fashion Walk 名店坊和康怡廣場。消費者只需在指定商場消費後完成簡單步驟，便可參與幸運大抽獎，並可透過成功綁定ZA Card，以ZA Bank賬戶自動獲取由Bloom呈獻的額外獎賞。全程毋需費時排隊，讓消費者盡情享受數碼時代下的消費體驗。

Bloom董事許煒表示，疫情重挫零售及餐飲相關行業，Bloom旨在為社會構建一個開放式數碼平台，借助合作夥伴在科技、金融、地產和零售界的專業知識和優勢，為本地經濟注入新動力。Bloom覆蓋的商戶網絡規模龐大，期望零售商戶能透過 Bloom在逆市中開拓營商機遇。

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責任編輯：朱悅瀅

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