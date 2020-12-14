  • 20°C
香港時間 : 20201214日 (一) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支援零售業】跨商場現金回贈App「Bloom」面世　結合電子支付盡享數碼消費體驗

商業 16:28 2020/12/14

分享：

全港首個跨商場現金回贈App「Bloom」今日正式面世，透過一系列商場消費回贈計劃，結合電子支付，支援本地零售業在疫情下尋找商機。（Bloom網站圖片）

疫情打擊本港零售業，全港首個跨商場現金回贈App「Bloom」今日正式面世，並獲ZA Bank及Visa成為首階段的主要贊助商，透過一系列商場消費回贈計劃，結合電子支付日趨普及的潮流，合力為消費者帶來集餐飲、購物和娛樂於一身的科技體驗，同時支援本地零售業在疫情下尋找商機。

【聖誕節】調查：疫情打擊經濟　近4成美國受訪者料聖誕期間減少消費

【零售寒冬】速食時裝難敵疫情衝擊　如何逃過「執笠」厄運？

Bloom由眾安國際全力策劃，參與Bloom的大型商場包括朗豪坊、屯門市廣場、荃新天地、奧海城、K11 購物藝術館、Fashion Walk 名店坊和康怡廣場。消費者只需在指定商場消費後完成簡單步驟，便可參與幸運大抽獎，並可透過成功綁定ZA Card，以ZA Bank賬戶自動獲取由Bloom呈獻的額外獎賞。全程毋需費時排隊，讓消費者盡情享受數碼時代下的消費體驗。

Bloom董事許煒表示，疫情重挫零售及餐飲相關行業，Bloom旨在為社會構建一個開放式數碼平台，借助合作夥伴在科技、金融、地產和零售界的專業知識和優勢，為本地經濟注入新動力。Bloom覆蓋的商戶網絡規模龐大，期望零售商戶能透過 Bloom在逆市中開拓營商機遇。

【逆市擴充】武漢K11 Art Mall II館開幕　以文化零售推動消費復甦

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【逆市擴充】武漢K11 Art Mall II館開幕　以文化零售推動消費復甦
2020/12/13
【逆市擴充】武漢K11 Art Mall II館開幕　以文化零售推動消費復甦
【香港經濟】2019年進出口貿易、批發、零售業、住宿及膳食統計　按年下跌8.3%
2020/12/08
【香港經濟】2019年進出口貿易、批發、零售業、住宿及膳食統計　按年下跌8.3%
【零售寒冬】速食時裝難敵疫情衝擊　如何逃過「執笠」厄運？
2020/12/08
【零售寒冬】速食時裝難敵疫情衝擊　如何逃過「執笠」厄運？
【BNO移民】英國就業前景歐洲內最差　零售、服務業招聘意欲創新低
2020/12/08
【BNO移民】英國就業前景歐洲內最差　零售、服務業招聘意欲創新低
疫情 商場 電子支付 餐飲 零售 康怡廣場 Kornhill Plaza Fashion Walk 屯門市廣場 tmt plaza 奧海城 Olympian City K11 購物藝術館

下一篇文章

【聖誕節】調查：疫情打擊經濟　近4成美國受訪者料聖誕期間減少消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【麥當勞優惠】麥當勞推聖誕晚餐優惠　蜜糖BBQ麥炸雞加入10號餐
【麥當勞優惠】麥當勞推聖誕晚餐優惠　蜜糖BBQ麥炸雞加入10號餐
【逆市擴充】武漢K11 Art Mall II館開幕　以文化零售推動消費復甦
【逆市擴充】武漢K11 Art Mall II館開幕　以文化零售推動消費復甦
【BNO移民】遠東發展英國大舉建屋　擬以「熟悉名字」吸引赴英港人
【BNO移民】遠東發展英國大舉建屋　擬以「熟悉名字」吸引赴英港人
【冬至優惠】老虎堂黑糖珍珠湯圓登陸惠康　優惠價30元慶團圓
【冬至優惠】老虎堂黑糖珍珠湯圓登陸惠康　優惠價30元慶團圓
【驚安之殿堂】DON DON DONKI上水匯期間限定店明開幕　多款聖誕套裝禮籃福袋有折
【驚安之殿堂】DON DON DONKI上水匯期間限定店明開幕　多款聖誕套裝禮籃福袋有折