【英國脫歐】英國歐盟同意繼續談判　英鎊今短線曾高見1.34

▲ 歐委會主席馮德雷恩在社交媒體平台Twitter表示，周日與英國首相約翰遜曾進行一番「有用的」電話通話。

英國首相約翰遜和歐盟理事會主席馮德萊恩周日進行通話後，英歐雙方周日（13日）發布聯合聲明，指雙方已進行過一場「有用的」電話會談。內文表示，盡管這一年來，雙方已多次錯過貿易談判死線，但他們仍有責任在此時此刻「多付出一分力」（To go the extra mile），繼續尋求達成共識的可能性。

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消息傳出後，英鎊走高，英鎊兑美元曾高見1.3407美元，截至香港時間下午5時17分，英鎊兑美元現報1.3388美元，升1.32%。

▲ 聯合聲明全文。

不過，在結束對話後，約翰遜表示，雙方在關鍵議題上差距仍然很大，以目前情況來看，英方最大可能需要開始準備修改脫歐後的世貿組織條款，在世貿組織的框架下跟歐盟進行貿易，暗指無協議脫歐可能性極高。

外界分析，對比早前英方單方面向外界披露談判進展，英歐是次共同發表聲明，反映雙方仍有誠意與決心繼續進行對話，因此情況仍然樂觀。

英國政府﹕已預想到無協議脫歐後會發生的情況

據英國當地媒體報道，今年開始，英國政府已積極為無協議脫歐做好準備，政府於3月額外聘請超過900名海關人員，並計劃提供20項不同的電話服務熱線以解答無協議脫歐後的查詢。

政府發言人指，他們已派人就多項無協議脫歐場景進行模擬演習，例如如何應對非法在英國海域捕魚的漁船，亦有測試現在的交通系統能否承受大規模群眾從英國境內遷移至境外。

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編輯﹕賴奕羚