【不正常理財】阿Bob林盛斌分享催財大法 關鍵在於「長銀包」與8個使用習慣

一個人的成就，除了與自身的能力及條件有關之外，際遇也是相當重要的一項元素。與仕途一樣，財富除了靠理財有道、以及透過自身努力增加收入之外，財運也是一個重要因素，因此不少商人都篤信風水命理希望增強自身財運。

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人稱啊Bob的香港藝人林盛斌吸金力強，但回溯至「新香蕉俱樂部」時代，阿Bob的際遇大不如今天，令人好奇，是什麼讓他能達到今天的高度？林盛斌最近於社交平台分享其催財運大法，原來關鍵在於銀包。

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催財銀包與習慣

1. 使用長銀包

2. 最好是知名品牌，較上檔次的

3. 不要用對摺款，要有扣拉鍊

4. 將所有紙幣面值順序放好兼同一方向排列

5. 不要任何硬幣

6. 不放任何單據

7. 經常確保銀包有現金

8. 保持你銀包整潔

9. 好好對待每一張放入銀包的現金（只放紙幣）

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責任編輯：翁嘉陽