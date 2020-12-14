【滙豐控股5】大摩預期滙豐渣打 明年有力派4厘及3厘息

滙豐（00005）等英國銀行，上周獲英倫銀行容許在具備充足資本的大前提下，恢復派花紅及向股東發放股息。大摩發表報告指，滙豐及另一隻本港上市的英國銀行股渣打(02888)，明年分別可派4厘及3厘息。滙豐全日收報41.35元跌0.7%，渣打全日收報49.55元，上升1.1%。

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股 詳情請看【下一頁】

【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市 詳情請看【下一頁】

大摩計算英倫銀行旗下審慎監管局提供的指引後，預期滙豐及渣打今年的最高派息額，分別為30.45億美元及5.4億美元，亦同時估計兩者今年俱派發接近最高派息額一半的金額，即15.12億美元（每股10美仙）及2.28億美元（每股7美仙）。滙豐及渣打今年預測周息率，分別為2.7厘和2.6厘。踏入明年，大摩預計滙豐及渣打派息的金額分別提高至每股22美仙及21美仙，明年預測周息率分別達4厘及3.3厘。

另外，摩銀大通日前發表報告，短期看好滙豐和渣打，因兩行歐美╱新興市場業務比重較大，將受惠於海外經濟從疫情中復甦，而兩行比較，摩通又將渣打看高一線，主要是擔心英國脫歐風險，估計接近明年2至3月，投資者會將注意力轉向銀行營運表現，相信中銀香港（02388）在盈利韌性和每股派息方面，都會跑贏同業。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機