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【港交所388】李小加即將離任港交所行政總裁 預告未來仍會在中環工作

股樓投資 18:16 2020/12/14

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港交所（00388）行政總裁李小加將於12月底離任，今日他於網上交流會上指自己在香港生活了約27載，已把香港視為家，對他而言沒有地方比香港更好，所以退任後不會離開。

【阿里巴巴9988】阿里閱文收購涉違《反壟斷法》 各被罰50萬元人民幣  詳情請看[下一頁]

李小加指，他想做的事情只能在香港進行，而未來亦不想再打工，但未有回應離任後是否自立門戶。他又指新工作不會離開中環，會經常在交易廣場出現，而且很快會與媒體再見。

【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？  詳情請看[下一頁]

被問及他離任後港交所的發展方向，他指近年已經奠定了中港互聯互通的基礎，未來亦將會向相關方向發展。自現貨市場擴展至期貨及衍生產品等，仍有很多工作要進行。而且，人民幣國際化仍然是大方向，中美關係於未來十年對市場將有重大影響，不過無論向任何方向發展，香港仍然在當中擔任重要角色。

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撰文 : 趙家盈

經濟 香港交易所（00388）

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