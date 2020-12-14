【港交所388】李小加即將離任港交所行政總裁 預告未來仍會在中環工作

港交所（00388）行政總裁李小加將於12月底離任，今日他於網上交流會上指自己在香港生活了約27載，已把香港視為家，對他而言沒有地方比香港更好，所以退任後不會離開。

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李小加指，他想做的事情只能在香港進行，而未來亦不想再打工，但未有回應離任後是否自立門戶。他又指新工作不會離開中環，會經常在交易廣場出現，而且很快會與媒體再見。

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被問及他離任後港交所的發展方向，他指近年已經奠定了中港互聯互通的基礎，未來亦將會向相關方向發展。自現貨市場擴展至期貨及衍生產品等，仍有很多工作要進行。而且，人民幣國際化仍然是大方向，中美關係於未來十年對市場將有重大影響，不過無論向任何方向發展，香港仍然在當中擔任重要角色。

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