【詐騙新手法？】騙徒遠端控制手機完成人臉識別　西安8旬婦遭騙238萬人民幣

科技日新月異，近年人臉識別更是大行其道，不論是付款甚或到登記也會用上，有騙徒更利用這個功能，從一位8旬婆婆的手機轉走238萬元人民幣。

據內媒報道，事主為西安一名8旬婆婆在今件8月時，接到電話並被指涉嫌洗黑錢達238萬人民幣，對方又自稱為北京公檢法。對方續指，若事主不想受刑事處罰，就須先把款項轉至「安全賬戶」，如證實事主是無辜後，便會把款項歸還。

為了湊齊款項，騙徒又建議事主除了用上自己110多萬元的積蓄外，還可問兒女以至親戚朋友借錢，但卻要求事主不可道出借錢因由。湊齊款項後，騙徒通過QQ賬戶發送老婦一個遠程操控應用程序，登入後，騙徒便可控制事主的手機，更指導她對著鏡頭點頭張嘴，以完成人臉識別，由此轉走事主兩張銀行卡中238萬元。

近日，警方已捕獲四名嫌疑人，並調查其他涉案人。

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責任編輯：黎淑雯

