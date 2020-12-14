【聖誕節】調查：疫情打擊經濟　近4成美國受訪者料聖誕期間減少消費

▲ 根據外媒《CNBC》全美經濟調查顯示，近4成美國人計劃在聖誕假期間減少消費。（法新社資料圖片）

聖誕節一向是零售旺季，不過今年迎來首個疫情下的聖誕節，或許為銷情帶來變數。根據外媒《CNBC》全美經濟調查顯示，近4成美國人計劃在聖誕假期間減少消費，主要因為疫情打擊美國經濟，不少人失業或收入減少，故計劃減少支出。

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調查訪問了800名美國人，計劃在今年聖誕假期間的消費。結果顯示，29％受訪者表示因為收入減少而減少消費，19％受訪者則受疫情影響消費意慾，而17％表示經濟不景氣而減少支出，只有11％受訪者計劃在今年花費更多。

亞馬遜是贏家？

調查顯示，今年美國人計劃在聖誕期間的平均支出為886美元（約6910港元），按年下跌1成。調查又指，三分之一受訪者認為，明年美國經濟將會惡化。

不過，疫情帶動網購生意，受訪者計劃在網上消費更多。調查顯示，55％受訪者表示今年將主力在網上購物，是首次過半數，而去年網購的比例只有43%，是該調查14年來最大的增幅。到目前為止，亞馬遜（Amazon）仍然是受訪者的首選在線購物網站，其市場份額超過了所有競爭對手的總和。

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責任編輯：朱悅瀅

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