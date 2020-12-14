【千手公關@iM網欄】致勝之道 具個人修為的公司發言人

大企業尤其是上市公司和涉及公眾利益的公司經常要面對傳媒，公司發言人可說是靈魂，談吐儀容在一定程度上反映公司形象，若在咪前說錯一言半語，更分分鐘引起公關災難。

曾經服務過的老闆，有不少是傳媒「甜心」，有求必應丶收放自如，訪問者得到想要的soundbites 之餘，受訪者想傳達的重點又得到報導！聽來很難相信？筆者不敢邀功，不竟有些人是天生講話便有感染力丶親和力，甚至有傳媒緣！底子好，若再加上一些基本與傳媒溝通技巧訓練，讓發言人更了解傳媒的運作和最新民情，讓應對更如魚得水，效果自然更理想！

過往的媒體訓練多着重紙媒及電台/電視台，但近年社交媒體大行其道，傳播速度及範圍既快且廣，影響力不遜於傳統媒體，故社交媒體已成為媒體訓練的必備內容。

政府官員經常要回應記者尖銳的提問，相信不會吝嗇在媒體訓練方面的資源，但卻常常聽到不少人批評他們在記者會上的表現未如理想！正如最近特首說，疫情爆發至今政府已舉行了七百多場記者會，就算沒有上傳媒溝通培訓班，十個月內做了同一件事數百次，也應該熟能生巧吧？

香港至今抗疫逾三百天，當中普遍最得人心的是衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，每天面對傳媒，外界一般認為張醫生回答記者提問時態度誠懇、張馳有道，大方得體和表現專業。在這紛擾的年代，一位官員能得到觀眾緣，為人信服，可謂難得。

面對傳媒不能掉以輕心，因為說話一出口，想補救也很難，隨時是公開道歉，收回言論收場。

另一位當年「風頭」一時無兩的，是數年前因社會事件每天也要在指定時間向傳媒滙報的警察公共關係科前主管「四點中」許Sir. 筆者曾經在不同場合碰見許Sir，他有一種親和力，言談有sense 有point 也謙虛。無論是他仍在位時，還是於他退休後，對人態度也沒兩樣，公關界少男生，考慮到許Sir不是全公關專業背景，他實是公關典範。

筆者認為，無論發言人如何攝人魅力，應對傳媒仍不能忽略最基本的五大要求——第一，要聆聽，天下沒有人是「叻哂」的，每人也有自己的專長，既然身旁有專業公關，何不知人善用，多聽他們的意見？第二，「熟書」，對所發佈之議題要瞭如指掌；第三，要「貼地」，要了解民情和具同理心；第四，誠信，說謊、掩飾是大忌；第五，是姿態，要謙虛和真誠，要知道，有時面部表情和身體語言會出賣自己哩!

媒體訓練多着重理論和技巧，而上述基本要求卻要看個人修為了。

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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