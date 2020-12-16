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【職場孖媽@iM網欄】培養興趣探究知識 面試決勝兩秒間？

名人薈萃 09:03 2020/12/16

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今個星期，帶了孖B去其中一間心儀的學校面試。面試過程以小組形式進行，分兩張枱，都是放著一堆積木，任由小孩隨意併砌，期間，老師會看看小朋友所砌的積木，並會提出相關問題。由於兩張枱的積木不一樣，亦任由家長選坐，我在電光火石間看見其中一張枱放著汽車積木，就二話不說選那張枱坐下。

結果，算是理想的，因為細孖看見車已雙眼發光，老師問的問題，如那是甚麼車，「fire truck」、「ambulance」都能分辨，連駕車的人叫 「driver」也肯講。曾聽同事說，面試過程沒有哭鬧已有一半勝算，所以面試當天，算夠幸運了。

提起面試，我其中一位媽媽朋友曾說，面試表現要好，不是數天前或一、兩星期的時間就能催逼出來。她說，她的小朋友從小開始已十分喜歡昆蟲，她當然沒有阻止，還讓小朋友鑽研更多昆蟲知識，不論是昆蟲類別、名稱，還是昆蟲的習性等，他都瞭如指掌。於是，到面試時候，當被問及興趣和介紹自己喜歡的東西時，就能如數家珍，亦因為對相關事物有一定知識，像是位小小昆蟲專家，在面試時自然能令人留下深刻印象。這位朋友還說，培養小朋友興趣並一起探究知識，也是很好的親子活動。

跟這位朋友聊天當日，我帶著孖B 到她家中玩耍。那天，細孖拿著不同形狀的柱體玩具作配對，但他花了一會兒，也沒有排好，我不禁說了一句：「你平時也識分形狀，為什麼今天要想那麼久?」我這位媽媽朋友看了，便說：「你看，他不是不懂排列，他似乎在思考如何利用不同柱狀來拼砌其他東西。小朋友最開初學的是分類，然後配對，有些之後喜歡把物件排列，或在砌出自已想像出來的東西。」

朋友之後問我，平日有否讓他砌簡單Lego，我當然說有，但她所強調的，是有否讓孩子記得如何併砌。她說：「例如這架Lego 車，只有三塊組件，就要看看他是否能反覆砌得正確、組件是否組裝整齊沒有空隙等，這與創作、創意無關，而是有關物件認知及小肌肉發展的問題。任何創意，都是由簡單併砌練習開始。」

看似簡單的遊戲，原來只要認真地玩和參與，也大有學問。

作者＿林玉兒

作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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