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【氣炸Party@iM網欄】日本人過聖誕 要吃炸雞和士多啤梨蛋糕？

名人薈萃 10:03 2020/12/16

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韓國人愛吃炸雞，下初雪吃炸雞及喝啤酒最有feel。但原来日本人過聖誕節，也一定是要吃炸雞，再加士多啤梨忌廉蛋糕。日本這傳統莫名奇妙，但對熟悉日本文化的人來說，一點也不覺得奇怪！

在日本，聖誕節要吃炸雞這習性源於KFC在名古屋市開業四年後（1974年），當時的店經理大河原毅（Takeshi Okawara）在一次宣傳活動中，刻意錯說炸雞是歐美聖誕節的傳統大餐（當然不是！是火雞!）。但卻廣受歡迎，之後KFC炸雞便在日本與聖誕節掛上解不開的緣。於是年複年，每到12月大家便聚在KFC排隊吃炸雞大餐。
今年因疫情關係，日本KFC為了避開3密：密閉、密集、密接（密切接觸），以防止群聚感染及疫情擴散，其網站早已在11月4日開始接受聖誕節的預訂。往年在平安夜到店裡買炸雞，一般得排上三到四個小時， 但今年，日本KFC店外店內，將不如往年。

至於士多啤梨忌廉蛋糕這習俗，也是順應當年美國帶動潮流的風氣下形成的聖誕習慣。也有人說，這是因為白皓皓的忌廉像冬天的雪，紅彤彤的士多啤梨是聖誕老人的象徵，加上紅與白的配色對日本人來說象徵「めでたい」，是“值得慶賀”的意思，也相當切合聖誕節的氣氛。

日本三大便利商店7-Eleven、FamilyMart、LAWSON 也趁著節日，紛紛推出極精緻的聖誕蛋糕。可見吃聖誕蛋糕的習慣已深入民心。

雖說居住在日本的外國人，根據日本法務省2019年的統計，以韓國人位居第二，僅次於中國人，所以韓國餐廳應該不會少，但這幾年猛吹的那股韓風，把韓國菜也帶到各地。位於東京新宿不遠的新大久保韓國街的 でりかおんどる 餐廳(Derika Onduru)，經常座無虛席，被高評為CP值高，菜色夠道地，夠正宗。

看來日本人在耶誕節吃炸雞，選擇會更多。當然，在疫情底下的新常態日常，為避免去人多的地方留在家自己動手做炸雞，首選還是用氣炸鍋！

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作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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