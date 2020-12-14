【消費優惠】眾安夥Visa推跨商場現金回贈App　新世界恒隆信和冠君參加

聖誕將至，不少人都會買聖誕禮物前，也會善用信用卡及商場消費優惠。跨商場現金回贈App「Bloom」今日面世，在手機應用程式商店正式上架。Bloom為聯動多個商場的數碼平台，消費者透過Bloom App可享各大商場的消費回贈計劃。Bloom由眾安國際策劃，ZA Bank及Visa首階段主要贊助商，現時參與Bloom的大型商場包括：朗豪坊、屯門市廣場、荃新天地、奧海城、K11 購物藝術館、Fashion Walk 名店坊和康怡廣場。

據Bloom網站顯示，要賺取現金回贈，消費者第一步需於Bloom App 連結指定銀行卡ZA Card，第二步是用ZA Card在參與商戶消費，完成後可在Bloom App內查看交易及回贈紀錄。

新世界發展（00017）、恒隆地產（00101）、信和集團、冠君產業信託（02778）旗下商場，包括：朗豪坊、屯門市廣場、荃新天地、奧海城、K11 購物藝術館、Fashion Walk 名店坊和康怡廣場，共7個商場現時參與Bloom。Bloom會員於推廣期內在7大商場消費，可賺取高達2,000港元現金回贈。

【聖誕節2020】多倫多議會動議：豁免聖誕老人入境限制及檢疫，請看【下一頁】

消費者在指定商場消費後完成簡單步驟，可參與幸運大抽獎，並可透過成功綁定ZA Card以ZA Bank賬戶自動獲取由Bloom呈獻的額外獎賞，過程毋需費時排隊。

Bloom董事許煒表示，近日本地疫情再度肆虐，期待Bloom的消費體驗能向市民傳遞更多歡樂，零售商戶能透過Bloom在逆市中開拓營商機遇，末來將邀請更多金融企業、商業機構及相關持份者加入Bloom生態圈。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉