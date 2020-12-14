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【英國脫歐】周日死綫前無突破 英歐談判限期再延遲

環球社會熱點 16:27 2020/12/14

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英國脫歐貿易談判的死綫已過，但雙方於周日限期前仍未就達成共識。英歐領袖通電話後，雙方同意繼續談判，他們發表聯合聲明，強調再進一步努力，才是負責任的態度。

通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson） 與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日通電話，尋求化解分歧，但沒有進展。二人同意繼續談判，但未知談判會持續至何時。

兩人會後發表聯合聲明，馮德萊恩宣讀聲明時指，長達一年的談判令人精疲力竭，死綫一再延遲，但我們仍然認為，繼續努力才是負責任的做法。（Despite the exhaustion after almost a year of negotiations, despite the fact that deadlines have been missed over and over, we think it is responsible at this point to go the extra mile.")

約翰遜則指，有生命的地方就有希望（where there is life, there is hope）， 強調不會放棄談判，但重申，無協議硬脫歐的機會十分大，最好的做法是英國與歐盟會在世界貿易組織（WTO）的框架下進行貿易。

約翰遜：硬脫歐機會很大 英鎊挫1% 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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