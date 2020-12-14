【撤出中國】印度提供獎金與稅務優惠　助三星在當地設手機面板廠

▲ 印度北方邦（Uttar Pradesh）政府近日宣布，已批核70億盧比（約7.3億港元）的獎勵計畫予三星，讓三星在當地興建手機屏幕面板工廠。

中美關係持續緊張，不少科技公司都逐步撤離中國，在中國以外的地方建立生產基地或將供應鏈遷走。其中積極發展科技產業的印度，就成為不少科技公司的新選擇。印度北方邦（Uttar Pradesh）政府近日宣布，已批核70億盧比（約7.3億港元）的獎勵計畫予三星，讓三星在當地興建手機屏幕面板工廠。

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北方邦政府日前發表聲明指出，三星集團子公司三星顯示（Samsung Display）已與北方邦簽署諒解備忘錄，計劃在當地以482.5億盧比（約50億港元）設立智能手機屏幕面板廠，將生產線從中國遷至印度。而三星在當地設立的新面板工廠，將獲得70億盧比補貼，並豁免取得設廠土地時產生的土地稅。目前預計該廠將創造510個直接就業機會，有望於明年正式投入營運。

除了三星外，蘋果台灣供應商鴻海及緯創已在印度設廠。惟近日緯創的印度廠驚傳因工資問題，導致工人暴動，引起外界關注。雖然緯創已經對外澄清，這並非罷工事件，而是犯罪事件。主要因當地治安不佳，暴動者皆是外部人士而非員工，新廠房遭外部人士覬覦，才會導致是次事件發生。

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責任編輯：曾曉汶