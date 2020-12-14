【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級

大和發表報告指，內險股估值有望提升，尤其新業務價值有望重拾雙位數增長，上調多隻內險股目標價。

報告指出，該行認為內地保險行業與2017年初相似，尤其負債和資產有望改善，估計增長有望回升，當中新業務價值有望重拾雙位數增長，加上疫苗有望推出，在客戶延遲消費下，內險值得留意，更估計明年新業務債值會有12%增長，同時純利及派息也有雙位數升幅。

大和又指，估計上半年十年期債息率回升力度會比市場估期大，債息正常化將有利提升內險估值，尤其現時H股內險股內涵值與過去五年平均值有28%折讓，因此重申睇好內險股。

該行料保險股有40至60%上升空間，睇好友邦(01299)、中國太平(00966)、新華保險(01336)及太保(02601)，並齊予「買入」評級，目標價由108元、21元、45元及35元，升至125元、23元、50元和41.5元。

另外，大和也維持國壽(02628)「買入」評級，目標價維持27元不變，大和亦續予人保(01339)及財險(02328)「買入」評級，目標價續予3.7元和8.1元。不過該行僅維持平保(02318)及眾安(06060)「持有」評級，其中平保目標價由85元升至95元，眾安維持目標價40元不變。

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