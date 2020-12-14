【騰訊旗下】市場監管總局：正依法審查虎牙鬥魚合併案 虎牙：已申報（第二版）

▲ 內地市場監管總局表示，正在依法審核虎牙鬥魚合併等案件。

騰訊 （00700） 正在促成兩大遊戲直播平台虎牙（美︰HUYA）及鬥魚（美︰DOYU）合併，內地市場監管總局今日（14日）表示，正在依法審查雙方合併涉及協議控制架構的經營者集中申報案件。虎牙表示，早前已經主動將與斗魚合併案依法向市場監管總局反壟斷局進行經營者集中申報，會積極配合主管部門的審查程序。

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在今年「雙11」規範綫上經濟秩序行政指導會，市場監管總局也明確涉及協議控制結構的經營者集中同樣適用《反壟斷法》，應當依法申報並接受反壟斷審查。

市場監管總局表示，在《關於平台經濟領域的反壟斷指南》徵求意見稿中也有相關規定，之所以多次強調這個問題，不是說在此之前涉及協議控制結構的經營者集中無需申報，而是為了進一步明確和重申對依法開展經營者集中申報的要求。

（第二版更新虎牙回應）

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編輯：陳華