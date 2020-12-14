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【陽光旅途@iM網欄】走進中世紀歐洲 文藝復興起源地

名人薈萃 15:48 2020/12/14

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許多遊客都十分喜愛歐洲，而其中又很多特愛意大利。我也是其中之一，然而意大利又是一個由多元文化及種族匯集而成的國度，南北意大利人無論外貌、高度、喜好、口音，甚至價值觀亦不盡同。我今天很想為大家介紹一下我最喜愛的意大利城市-佛羅倫斯。佛羅倫斯的名字是從英文名稱Florence 翻譯過來的，但我更愛的是近代詩人徐志摩先生用意大利文Firenze譯成翡冷翠，更能突出這個中世紀名城的典雅。

買裝着但丁及米高安哲奴的聖十字教堂

領主廣場上的Palazzo Vecchio

帝國崛起間接推動了文藝復興

中世紀時期，歐洲的政教合一使教廷權力日趨厲害，而且財力亦日盛。當時由於歐洲很多平民都沒有機會讀書認字，教會為了讓更多人認識他們的教義，最佳的方法是在教堂放置一些關於聖經故事的油畫及雕像，用以使百姓更容易明白他們的道理。因此教會聘請了很多藝術家去按照他們的意思完成作品。漸漸地，大部分的藝術家都為了服務教會而生存，藝術品就缺乏了生命力，更遑論創作力了！正值當時奧圖曼帝國入侵君士坦丁堡（即今天的伊斯坦堡），由於戰禍引致當地有錢人帶著家當，一直來到佛羅倫斯定居下來。這幫人來到佛羅倫斯，發現當時的藝術品枯燥乏味，於是開設了古希臘學院，教授古希臘時代的文藝。古希臘人高超的藝術水平，引發了歐洲人對藝術反思，推動了文藝復興運動。而作為發源地的佛羅倫斯，更深受運動影響，人才輩出，如詩人但丁及博學家米高安哲奴等。

阿諾河及古橋

穿越時空感受中世紀意大利

受文藝復興運動的影響，佛羅倫斯的中心主教廣場放著大量雕塑品，雖然有些只是複製品，但仍能使人感受到那股濃厚的藝術氛圍。當然亦可進入博物館內細看，當中最著名而又收藏最豐富的，應數鳥菲茲藝術館。而沿著阿諾河畔走走，就可以看到老橋。全個古城大小街道縱橫，加上保存得極完整的房子，感覺就像回到中世紀時一樣。我特別喜歡在一些小巷的咖啡店，坐在路旁呷一口意大利特濃咖啡，欣賞街頭的遊人，感覺很「意大利」。我每次都會抽些時間到山上的米高安哲奴廣場，那裏有一個青銅的大衞像，而且是看全景的最佳地點！地標建築聖母百花教堂的大圓頂尤其奪目！

從米高安哲羅廣場遠眺聖母百花大教堂

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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