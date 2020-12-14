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【美國大選】蓋茨否認入拜登内閣 屢批特朗普政府抗疫

環球政治 14:32 2020/12/14

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蓋茨表示無意正式加入拜登政府，但強調其基金會將與政府繼續就疫情緊密合作。

美國總統大選結果幾乎塵埃落定，美國候任總統拜登正籌組内閣。微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）曾多次就美國疫情發聲，外界關注蓋茨會否加入拜登内閣。蓋茨表示無意正式加入拜登政府，但強調其基金會將與政府繼續就疫情緊密合作。

美國料到明年3月 可為1億人接種疫苗 【下一頁】

【輝瑞疫苗】特朗普彭斯據報帶頭打疫苗 最快周一接種【下一頁】

自新冠肺炎疫情於美國爆發後，蓋茨多次評論特朗普（Donald Trump）政府的抗疫手法。蓋茨曾形容美國的抗疫工作做得「遠遠不夠」（not even close），又曾建議美國更看看中國用甚麼方式，來減低疫情反彈風險。

但蓋茨周日（13日）接受美國CNN訪問時表示，自己無意將來在拜登（Joe Biden）的政府擔任正式角色。蓋茨表示拜登團隊已選出合適人選出任正式職位，認為自己與拜登團隊共同討論，已經是最好的貢獻方式。

【美國疫情反彈】蓋茨：美國抗疫遠遠做得不夠 【下一頁】

【美國疫情】蓋茨：美國或可學中國 多招阻疫情反彈 【下一頁】

蓋茨表示未來會與政府就疫情維持合作：

我曾與候任總統討論，我認為我們的基金會將成為對話一部分，以確保我們不再錯失機會。

（I talked with the president-elect about that,I think our foundation will be part of that dialogue to make sure we don’t blow it again.）

另外，比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）早前宣布，再追加2.5億美元（約19.5億港元）的捐款，為低收入國家提供新冠病毒檢測工具、藥物及疫苗。基金會累計已捐款17.5億美元（約136.5億港元），來協助全球對抗新冠肺炎疫情。

責任編輯：鄭錦玲

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