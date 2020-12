【美國大選】蓋茨否認入拜登内閣 屢批特朗普政府抗疫

美國總統大選結果幾乎塵埃落定,美國候任總統拜登正籌組内閣。微軟(Microsoft)創辦人蓋茨(Bill Gates)曾多次就美國疫情發聲,外界關注蓋茨會否加入拜登内閣。蓋茨表示無意正式加入拜登政府,但強調其基金會將與政府繼續就疫情緊密合作。

自新冠肺炎疫情於美國爆發後,蓋茨多次評論特朗普(Donald Trump)政府的抗疫手法。蓋茨曾形容美國的抗疫工作做得「遠遠不夠」(not even close),又曾建議美國更看看中國用甚麼方式,來減低疫情反彈風險。

但蓋茨周日(13日)接受美國CNN訪問時表示,自己無意將來在拜登(Joe Biden)的政府擔任正式角色。蓋茨表示拜登團隊已選出合適人選出任正式職位,認為自己與拜登團隊共同討論,已經是最好的貢獻方式。

蓋茨表示未來會與政府就疫情維持合作:

我曾與候任總統討論,我認為我們的基金會將成為對話一部分,以確保我們不再錯失機會。

(I talked with the president-elect about that,I think our foundation will be part of that dialogue to make sure we don’t blow it again.)