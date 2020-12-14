存錢效率100%up 設立「自我罰款」可同時戒掉陋習與存錢

及時行樂，還是預早規劃？這是不少人對生活應態度的一種疑問，但以香港的普遍情況來說，在財務、職業導向等議題上，還是及早計劃比較可靠。要建立健康財務狀況，存錢應該是可持續發展的第一步，但要成功存錢，適當方法與自律性缺一不可，而改掉不健康的花錢習慣/消費，也相當有效，以下是一個可以同時存錢與改掉壞習慣的方法，大家不妨參考。

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設立定額罰款

每次出現不良消費/習慣時，替自己訂立罰款，放進罰款箱。例如你很喜歡在街上買飲料，但其實知道累積下來花費不菲，每次忍不住買飲料後，就應該乖乖在罰款箱投下罰款。

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洗費不夠 也絕不挪用罰款

假如該月出現不良消費/習慣次數太多，罰款與收入的比例變的懸殊，也絕不要挪用罰款，只要你挪用第一次，也就會有第二、三次，罰款機制就變得沒有效了。假若真的要挪用罰款，也只能作投資用途，絕不能當作花費。

心理機制 同時可戒掉壞習慣

如果能夠好好遵守以上建立的制度，除了確保可以成功存錢之外，也可以大大增加成功戒掉陋習的機會率， 因為這可以加強壞習慣與經濟狀況的聯繫，你很快就會感受到壞習慣令你變得拮据，從而增加心理的恐懼感，更容易戒掉壞習慣。

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責任編輯：翁嘉陽