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【摩笛吹奏】呢隻半新生物藥股被大細摩唱好　目標價潛在升幅最多達3成

股樓投資 14:55 2020/12/14

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摩根士丹利及摩根大通分別發表報告，指受惠於使用專用平台開發的豐富產品線驅動，在內地及全球擁有強大競爭力，預計榮昌生物（09995）股價將有強勁表現，分別上調其目標價至85元及90元，較現價有約30%的潛在升幅。

榮昌生物今日逆市造好，截至2時半，報70.45元，升2.4%，成交額2,200萬元。

【摩笛吹奏】大摩料滙豐渣打明年可恢復派息　預測股息率分別逾4厘及3厘 詳情請按【見下頁

大摩報告指出，榮昌開發的生物藥品，主要用於癌症、自身免疫性疾病以及眼疾，目前仍有大量未滿足需求的患者，而生物藥物可能會在這三個領域中，繼續從化學藥物中獲得市場份額。榮昌生物擁有超過10種候選藥物，全部基於內部研發。因此看好其股價前景，給予「跑贏大市」評級，目標價83元。

摩根大通報告則指，榮昌兩款主要的研發後期候選藥物RC18和RC48，具有高度差異化的臨床效果，可加強集團在全球的競爭力，預計RC18及RC48的全球峰值銷售額分別為57億元和27元億人民幣。

報告又指，榮昌擁有深厚的產品線及強大的藥物研發引擎，料在全球發展戰略及經驗豐富的管理層領導下，可實現持續增長，給予「跑贏大市」評級，目標價上調至90元。

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記者：李兆明

香港股票 目標價 潛在升幅 榮昌生物—B（09995）

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