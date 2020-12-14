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【港股追蹤】連升第5個交易日 九毛九創上市新高

股樓投資 14:13 2020/12/14

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內需消費股今年走勢強勁，海底撈（06862）及九毛九（09922）年內累積升幅均超過7成。其中後者上周起股價再次開車，已經連升第5個交易日，今早再升超過2%，曾高見22.3元的上市高位。

今年9月，全國人大常委會啓動了為期個多月的珍惜糧食、反對浪費專題調研，旨在加快建立法治化長效機制，為全社會確立餐飲消費、日常食物消費的基本行為準則。消息指，12月下旬召開的全國人大常委會會議中，將審議反食品浪費法草案。

【港股追蹤】年內低位累升近8成 聯想股價重返疫情前水平，詳情請按見下頁

但「惜食法案」似乎對餐飲業未見太大影響，股價仍然一直向好。大和最新報告，亦首次對九毛九進行全面分析。

該行指，九毛九以多品牌及多概念的策略營運，以「太二酸菜魚」為其主要增長動力，並以「九毛九」作為其傳統業務，同時正在醞釀新的餐飲概念。受到其標準化商業模式、最低供應鏈要求及充裕資本帶動下，該行預料九毛九將加快其餐廳擴張計劃，尤其是「太二酸菜魚」，以在2019至2022年間實現強勁盈利增長。。

因此，大和給予股份「買入」評級，目標價為23元，以現價計，潛在上幅僅5%左右。

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記者：葉志偉

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