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【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成

股市 14:02 2020/12/14

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香港近兩年飽受政治、疫情衝擊，時有質疑香港金融中心競爭力受損，港交所 （00388） 行政總裁李小加稱，對香港未來發展一點都沒有懷疑，香港未來會更光明，中國、國際都需要香港，若香港的角色日後變得不再重要，都只會是自己一手造成，港人要有韌性和適應力不應只停留在「問誰的錯」。美國對華企新一輪制裁不會可能堵塞所有資金。

李小加指出，中國和世界開始相連，但中國市場和國際市場不會完全按照同樣的方式來做，即使融合放慢，香港需要在兩個源頭融合的部分做深，緊密相連慢慢融合，香港要不斷提高韌性和適應性，「如果停留在過去視覺，肯定未來10年會挺難過」。

李小加：港交所大鑼襯得起國際企業 敲一次20萬「回報率很高」﹐詳情可見【下一頁】

李小加預告新工作不離開中環 沒人問他當官，詳情可見【下一頁】

對於中美關係發展，李小加形容，中國、美國關係會給世界巨大機會或困難，認為兩國於治理制度沒有太多根本性區別，各自有其利益所取。未來10年是中美兩國即有共融、共同發展，也會繼續產生不少衝突，香港可成雙方的「繙譯器」。

李小加指，香港經歷難過的兩年，追究誰的錯沒有意義，因為後果已經發生，「現在只能承受及接受這個後果，問誰的錯是令我們永遠停留在互相指摘」。他認為，香港要靠自己做出去。

美國對中資企業實行新一輪制裁行動，令指數公司將相關股份剔走，李小加認為，金融本質和水一樣都是無孔不入，制裁公司可以令個別公司陷困難，「可以堵一個洞、多個洞，要大範圍堵死是不可能，不從地面走，水會從地底穿過去，不從地底走會從蒸發從天降下來。」

標普道瓊斯指數剔出21間中資企業 中芯國際在列，詳情見【下一頁】

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