【阿里巴巴9988】阿里閱文收購涉違《反壟斷法》 各被罰50萬元人民幣

內媒報導，阿里巴巴（09988）收購銀泰商業、騰訊（00700）旗下的閱文集團（00772）收購新麗傳媒、順豐(深：002352)旗下深圳市豐巢網絡技術收購中郵智遞科技，三宗交易都未有按《反壟斷法》規定向有關當局申報。因此市場監管局於調查後，依據《反壟斷法》第48條，49條，對阿里巴巴，閱文和深圳市豐巢網絡技術有限公司分別處以50萬元人民幣票據的行政罰款。

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市場監管總局反壟斷局負責人指，互聯網行業不是反壟斷法外之地，所有企業都應嚴格遵守反壟斷法規，維護市場公平競爭，如此才能確保整個行業健康發展。另外，阿里巴巴回應指，於接到有關部門通知後，已按照政策指引和要求，積極整改。被指違反《反壟斷法》的股份今日俱遇沽壓。其中阿里現跌2.9%至250.8元，成交36億元； 閱文集團跌3.2%，報56.4元，成交1.6億元。



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阿里巴巴被指從2014年3月起，通過認購新股和可轉換債券、銀泰商業私有化等方式累計持有銀泰商業股權至73.79％的交易，市場監管總局認為，阿里巴巴投資通過多種方式取得銀泰商業73.79％的股權，獲得對銀泰商業的控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的經營者集中。阿里巴巴投資在2016年的全球營業額為1,011.43億元，達到《國務院關於經營者集中申報標準的規定》第三條規定的申報標準，屬於應當申報的情形。阿里巴巴投資收購銀泰商業73.79％股權的行為已於2017年6月全部完成交割，在此之前未申報，違反《反壟斷法》第二十一條，構成未依法申報違法實施的經營者集中。

對於閱文集團（00772）2018年8月與曹華益等簽署購股協議，以51億元的現金和約104億元的閱文股票作為對價，收購新麗傳媒100％股權的交易，市場監管總局認為，閱文收購新麗傳媒100％股權，取得單獨控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的經營者集中。

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