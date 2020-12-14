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【美國疫情】堅持違反停業令 美健身室遭開千萬罰單

環球社會熱點 14:02 2020/12/14

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美國新澤西州已下健身室停業，阻止疫情擴散。惟當地有健身室老闆無視禁令營業，不斷被當局開出罰單，相關罰款累計已達120萬美元（約936萬港元）。面對天價罰金，健身室老闆依然不肯屈服，堅持打開門做生意。

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史密斯（Ian Smith）是新澤西州健身室Atilis Gym的創辦人之一，他接受霍士新聞訪問，講述疫下堅持開業的遭遇。他稱遭政府千方百計阻撓，他與另一名夥伴曾經被捕，曾收60張傳票，遭刑事檢控。

他稱當局對每個營業日罰款，累計涉款達120萬，但他揚言不會繳交罰金。史密斯對健身室停運的防疫作用十分質疑，聲稱沒有科學證據證實講法，強調從來沒有個案與他的健身室有關，證明店內的安全措施有效

史密斯表示，美國的中產階層及小商戶，正遭遇悲劇，他形容政府的防疫禁令是罪行，令大量商戶永久停業，被迫依賴政府。他不滿新澤西州長墨菲（Phil Murphy）未有幫助小商戶。

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美國的防疫措施，難免影響商店經營，商戶怨聲載道，但當地疫情持續嚴重，收緊限制有其必要。美國最新單日新增18.8萬宗確診，病毒蔓延速度之快令人震驚，醫院漸漸爆滿，若繼續惡化下去，醫療系統恐會崩潰。

責任編輯：林建忠

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