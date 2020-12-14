【人工智能】AI模型GTP-3能力再進化　需增強人類創造力

▲ 進入數碼時代，人力資源亦要與時並進，安永香港管理咨詢服務主管合伙人吳顯光指出，人才掌握的技能亦要不斷更新。

今年成為環球數碼轉型重要的一年，除了雲端、物聯網、5G等技術外，人工智能（AI）技術亦加快發展。進入數碼時代，人力資源亦要與時並進，安永香港管理咨詢服務主管合伙人吳顯光指出，人才掌握的技能亦要不斷更新。「以駕馭技術，進入與技術共同工作的世代。」

唯人類的能力未來會否被AI取代？吳顯光透露，美國已有第三代生成型已訓練變換模型（GTP-3），該模型影響深遠，能力可以顛覆世界。「AI模型撰寫的文章，與人類寫的無異，有指該模型能力已接近人腦的0.1%至1%。」他補充，該模型今年亦已開放API給企業使用，唯成本仍然高企，暫時未能普及。「但未來當GTP-4模型出現，能力更接近人腦，AI能力的突破或令人類擔心。」

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吳顯光強調，如何在數碼世代中，保持人類自身的價值，例如創造及創新的能力，就非常值得深思。「人更加有創造性，亦善於溝通，對於特殊的工作流程及需求，例如重要的mission crytical領域，人類應能增進技能以解決問題。」

本地發展醫療行業優勢大

面對「疫境」，本地不少行業仍然韌力十足，未來發展將更加明朗。吳顯光指出，科技相關產業必定有更好發展，過去12至24個月，已經明顯見到行業需求大升。「而香港主要的產業房地產，未來亦將迎來數碼轉型。」

▲ 疫情下，大眾更關注生命科技及醫療範疇，相信未來醫療服務與科技的關係將愈來愈密切。（法新社圖片）

他解釋，從前地產行業商業模式簡單，並不需要太數碼化就能得到穩定增長，但目前市場競爭開始白熱化，為了正確更多客戶，必須要有更創新意念，因此數碼化的房地產介紹、銷售，以致愈來愈多新造的樓宇及智能大廈，都支援流動程式，例如預訂會所服務，數碼化維修服務等。「未來商場亦將結合網上電子商貿平台，而中國內地的商場就是一個好例子。」

此外，由於疫情，大眾開始關注生命科學相關產品及服務。「現時就有遙距網上看病服務，研製新藥亦可運用人工智能。」吳顯光與其，生命科學、醫療與科技的關係將更密切，而本地亦有很高潛力。「香港醫療服務水平一向在國際前列，質素有保證，醫療人員從不作假，醫管局的電子醫療數據亦非常齊全。」他強調，只要將資源集中到某個領域，相信能創造更多可能性。

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記者：李彥煒