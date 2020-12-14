【醫療科技】星展：看好醫療資訊科技、網上賣藥 京東健康較同業跑出

▲ 星展銀行（香港）研究部董事兼醫療行業分析師江偉明認為，醫療資訊科技行業未來數年迎來機遇。

互聯網醫療因新冠肺炎疫情加速進入大眾視野，星展銀行（香港）研究部董事兼醫療行業分析師江偉明稱，中國醫療資訊科技行業未來數年迎來機遇，料政府會持續發布政策支持，帶動相關股份股價表現，預計行業增速在2019年至2023年會由29%加快至41%，未來更多潛在IPO亦將帶動板塊表現，看好創業慧康（深：300451）。

江偉明續指，中國醫療科技開支佔整體醫療開支的比例僅為1%，採用電子病歷紀錄的醫院僅37%，設有病歷信息分享系統的醫院更少之又少，中國目前醫療資訊科技基建對比美國仍有很大的提升空間。他預期，未來政府為了控制醫保費用增長，將提升電子病歷及醫保平台，節省成本以及增加效率。

京東健康 （06618） 今日再創新高。江偉明同樣看好網上賣藥行業，網上賣處方藥將成為趨勢。他認為，中國藥品銷售渠道從醫院轉向網上，京東健康在港股已上市的三家同類公司中跑得最快。

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記者：陳健婷