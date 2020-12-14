【港股追蹤】年內低位累升近8成 聯想股價重返疫情前水平

個人電腦製造商聯想集團（00992）今年業務曾受疫情影響，股價一度跌至3.54元的年內新低，但隨著「雙11」錄得逾63億元人民幣的全網銷售額，加上季績表現突出，股價近月拾級而上，今早再升近5%，高見6.23元，創52周新高。

調查機構IDC早前發表的報告指，內地第三季平板電腦市場出貨量約690萬台，按年上升1.7%，疫情帶來的需求增長以及人口普查項目的大單採購，令該市場創下自2014年以來單季最高按年增幅。

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按品牌劃分，第三季華為平板電腦出貨量按年增長22.9%，至260萬台，位列榜首，其次是蘋果公司（Apple），出貨量達259萬台，至於聯想則緊隨兩大龍頭之後，期內出貨量急升42.1%，至32萬台。

至於個人電腦產品（PC）方面，IDC認為受在家工作及遙距學習等因素帶動，加上假期旺季因素，預期PC需求將繼續提升，第四季桌上電腦及手提電腦出貨將按年增長18.2%，而明年出貨量則會續升1.4%。



該行指，現時看到PC市場供應鏈已排至2021年，反映升勢將較預期大，教育類訂單仍然強勁，全球不同地區均努力鎖定庫存。此外，用戶的工作程序有本質上改變，將繼續帶動往後PC市場需求，另外亦預期長遠PC出貨量及平均銷售單價將升，並接近一人一電腦。

瑞銀報告預期聯想集團在近期會繼續跑贏全球電腦行業，由於擁有強大的售後服務支持，估計集團市佔率會有增長機會。再者，集團亦有強勁的採購能力，在零件供應緊張下未來一至兩季應可有相對更佳的定位。



故該行上調對股份目標價，由6.5元提升至7元，評級維持「買入」，以現價計仍有逾10%潛在上升空間。

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記者：葉志偉