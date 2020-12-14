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南韓日增近1000宗確診案　總統文在寅考慮或實施全國封城

環球政經 15:06 2020/12/14

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新冠肺炎疫情在多國出現反彈，南韓日增近1000宗確診案，總統文在寅考慮或實施全國封城。南韓中央防疫對策本部今日（14日）表示，截至當天0時，單日共增950宗，超於第一波疫情最高峰值909宗，累計41736人確診。

《韓聯社》報道，南韓確診數在近日直線上升，最近3天個案均逼近700宗。當中主要為教會、療養設施出現集體感染，此外，餐廳、軍營、補習班等都出現霆診案，當地醫院也面臨床位短缺問題。

南韓總統文在寅於昨（13日）表示，茄未能遏制現階段的新冠肺炎疫情，就需考慮將防疫響應級別上調至3級，他又要求要求中央災難安全對策本部在必要時果斷上調響應級別。目前南韓防疫響應級別為2.5級，若升至3級，屆時或出現首次的全國封城，學校將改為線上進行，並禁止10人以上聚會。

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責任編輯：黎淑雯
 

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