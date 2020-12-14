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【華為新機】華為官方預告　nova 8系列下周三登場

科技 13:24 2020/12/14

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華為今（14日）發表預告宣布，將在下周三（12月23日）舉行發佈會，推出搭載華為自家研發的麒麟芯片的nova 8系列。

華為趕在2020年完結前，帶來壓軸全新手機產品。華為今（14日）發表預告宣布，將在下周三（12月23日）舉行發佈會，推出搭載華為自家研發的麒麟芯片的nova 8系列。

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華為今在官方微博正式宣布，nova 8系列將於12月23日發布，而是次發布會將採用線上舉辦。官方海報中出現了華為nova 8系列的背部造型剪影，認證了早前的爆料指nova 8後置鏡頭將採用橢圓形設計。

華為今在官方微博正式宣布，nova 8系列將於12月23日發布。（華為微博截圖）

綜合多個外媒的資料，nova 8系列有望與華為P40系列一樣，繼續採用雙挖孔全面屏，前置雙鏡頭位置設在屏幕左上角。至於處理器方面，預計華為nova 8將搭載麒麟9000晶片。

而價錢方面，有傳nova 8約為3000人民幣（約3553港元）、nova 8 Pro則約為4000人民幣（約4734港元）起，並將於12月30日正式上市開售。更多關於nova 8系列的資訊，就有待華為下周公布了！

小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量

責任編輯：曾曉汶

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