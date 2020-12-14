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【美國大選】撐特朗普示威4人遭刺傷 警拘捕男刀手

環球社會熱點 13:24 2020/12/14

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保守派團體不滿美國大選結果，多名特朗普支持者周末於美國多地示威，指控民主黨拜登竊取美國大選。首都華盛頓的示威更釀成暴力衝突，有4人期間被刀刺傷。華盛頓警方周日（13日）表示，已拘捕該名男刀手。

【美國大選】撐特朗普示威變衝突 現槍響及4人遭刺傷 【下一頁】

美國首都華盛頓及佐治亞州亞特蘭大等地，上周六都有示威聲援美國總統特朗普（Donald Trump）。示威者與反對示威人士爆發衝突，更於同日晚上演變成暴力事件。

《紐約時報》報道，極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）也有參與示威，並於華盛頓西北F街的哈里酒吧（Harry’s Bar）舉行聚會。數十名特朗普支持者於酒吧外聚集，當時部分人指著一名獨自留在街上的黑人男子叫駡。

報道指，當時有3名特朗普支持者曾勸喻同伴讓這名黑人離開，以免發生衝突。但這名黑人短暫猶豫下，未有即時離開，隨即遭到逼近及拳打腳踢。

【美國大選】多地有示威聲援特朗普 拒認拜登勝選 【下一頁】

這名男子其後取出一把刀斬向示威者，兩度掙脫逼近他的人群後，大批人再次抓住他毆打。警方其後介入分開這名男子及大批示威者，當時這名男子的臉部腫脹及流血。

華盛頓警方發聲明指，4人當晚於酒吧外被人用刀刺傷。警方已拘捕一名29歲男子約翰遜（Phillip Johnson），指約翰遜曾使用刀進行襲擊，會控告其使用致命武器攻擊罪（Assault With Deadly Weapon）。

責任編輯：鄭錦玲

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