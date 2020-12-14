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銷量太差？　Tesla將關閉Model S和Model X生產線18天

環球政經 15:38 2020/12/14

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Tesla於上周五（11日）向美國加洲廠內員工表示，Model S和Model X電動汽車生產線將於12月24日至1月11日關閉，有傳公司作是次決定是與銷量太差有關。

《CNBC》引述消息報道，Tesla透過公司內部電郵表示，在生產線關閉期間，員工可獲一周工資欲及一些帶薪假期，以支援作生活開銷所用。另外，員工也被要求放五天無薪假，但這幾天他們可以選擇在工廠其他部門打工。Tesla又鼓勵，在產線關閉期間，員工可「自願」協助車廠交車給客戶。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在另一封電郵中表示，公司在本季度需求高於產量出的「高級問題」，並要求員工在季未提高產量。報道提及，即使Tesla迎來高需求，但仍未「惠及」至Model S和Model X這些舊款車輛，暫未知Tesla會在生產線關閉期間，對Model S與X產線有何計畫。

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責任編輯：黎淑雯
 

汽車 Tesla 美國 編輯 行政 無薪假 財務自由

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